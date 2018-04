Habló “Ballena”, el dirigente de la AFA investigado por abuso de menores

Se trata de Javier “Pipo” Marín, quien actualmente forma parte del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que preside Claudio Tapia y es ex presidente de Acassuso.

Los casos de abuso en el Club Atlético Independiente fueron tomando tal magnitud que llegaron a ser investigados no solo árbitros y representantes de jugadores, sino también reconocidos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Las pericias sobre el teléfono de uno de los chicos de la pensión de Independiente revelaron que entre sus listas de contactos figuraba una persona con el apodo de “Ballena”, el cual es un alto dirigente de la AFA y ex presidente de un equipo que actualmente milita en la Primera C.

Según trascendió, se trata de Javier “Pipo” Marín, quien actualmente forma parte del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que preside Claudio Tapia y fue parte del armado del Ascenso y la restructuración del fútbol argentino durante la gestión de Julio Humberto Grondona, con quien tenía un fuerte vínculo.

Pero mientras que la Justicia busca determinar si el hecho de que apareciera el número de Marín en los tres teléfonos es una coincidencia o si, efectivamente, está involucrado en la causa por abuso de menores, el dirigente rompió el silencio, aseguró estás acusaciones forman parte de una campaña para “ensuciarlo” y remarcó que es “absolutamente inocente”.

“Yo no tengo nada que ver con la causa y estoy a derecho porque soy absolutamente inocente. Por eso me pongo a disposición de la Justicia para lo que ella disponga. La verdad que desconozco las razones por las que los medios me involucran con este tema tan delicado”, señaló.

En ese marco, el vicepresidente del club Acassuso, que actualmente ocupa el tercer puesto en la tabla de posiciones de la Primera B Metropolitana, explicó por qué su número telefónico aparece también en el teléfono del árbitro, Martín Bustos, detenido el pasado 24 de marzo.

“Es verdad que conocí a algunos de los imputados en esta causa a raíz de mi actividad en el fútbol y es cierto que tengo una llamada con Martín Bustos, pero eso fue porque también soy el nexo entre la AFA y los árbitros”, explicó.

Y continuó: “Lo que pasó también fue que yo estuve en una reunión con los árbitros en la que estaba Bustos, pero antes de que pasaran todos estos acontecimientos denunciados. Y ese fue otro de los temas de los que los medios periodísticos se hicieron eco después”.

De esta manera, Marín advirtió que le pedirá la fiscal María Soledad Garibaldi, titular de la UFI 4 de Avellaneda y a cargo de la investigación de los casos de abuso en Independiente, declarar y señaló que “dejará su celular para lo que precisen” si es necesario: “Me están ensuciando, porque no sé de dónde vienen estas informaciones, pero no quiero que se involucre a la AFA en este tema”.

Martín Bustos, el más complicado de los imputados

En las últimas horas, fuentes judiciales confirmaron que a las nueve víctimas que ya figuran en la causa, se les sumaron al menos otros ocho chicos que padecieron abusos sexuales. Si bien hasta el momento estas nuevas víctimas no lo son desde lo procesal, la Dirección de la Niñez y el Centro de Atención a la Víctima trabajan en la contención psicológica de estos chicos y de sus familias.

En ese marco, Martín Bustos –quien fue detenido el 24 de marzo en General Pacheco, luego de que la fiscal Garibaldi elevara el pedido de captura internacional al señalarlo como una pieza clave de una supuesta red de trata- está imputado “por corrupción y abuso de menores”.

La carátula que le adjudicaron al árbitro en un primer momento es el de “abusos sexual con acceso carnal a un menor de 16 años, agravado por la inmadurez sexual de la víctima y ser portador del virus del VIH”, algo que el código penal castiga con rigurosidad.

Los primeros descargos de dos víctimas de 14 y 15 años, señalaban que el juez de línea los pasaba a buscar a bordo de un Chevrolet Cruze por el Walmart que se encuentra a un costado de la autopista Buenos Aires-La Plata para llevarlos a un departamento de San Isidro.

Si bien los chicos describieron con lujo de detalles cómo era el domicilio, al ser del interior del país no pudieron identificar las calles, ya que no conocen mucho de Buenos Aires. Lo cierto es que la Justicia halló “la casa del terror” de Bustos, ubicada en la calle Joaquín V. González, en el barrio de Villa Adelina.

Según las fuentes policiales, durante el allanamiento los efectivos secuestraron ropa y documentación a nombre de Bustos. Sin embargo, los efectivos determinaron que se trata de un domicilio alternativo del árbitro. En el departamento había colchones de una y dos plazas, varias sillas y solo resta saber si las víctimas eran llevadas a ese lugar.

A su vez, se dieron a conocer los chats por Facebook que el árbitro mantuvo con uno de los chicos de las juveniles del club de Avellaneda y que complican aún más su situación.

