Futbol Local: “El gobernador se comprometió con la Liga para realizar el torneo oficial”

El gobernador Sergio Casas recibió hoy en el Despacho Federal de Casa de Gobierno a miembros de la Liga Riojana de Fútbol, encabezados por su presidente Gabriel Godoy. Los dirigentes del fútbol capitalino destacaron el expreso compromiso del gobernador con el deporte riojano. Casas dijo que la Provincia colaborará con la realización del torneo local.

“Es importante trabajar por el deporte, realizar un trabajo en conjunto”, sostuvo el gobernador en el encuentro, donde estuvo acompañado por el secretario de Deportes Yamil Menem.

Asimismo, Casas ratificó el valor de la unidad en el trabajo por el bien de la comunidad. En ese marco, hizo referencia a la obra del Estadio de fútbol emplazado en el barrio Vargas. Recalcó la calidad de las obras que se ejecutan e hizo hincapié en el césped con el que cuenta ahora el predio deportivo.

En la ocasión, les propuso a los representantes de la Liga realizar juntos una visita al estadio y la cancha oficial para los próximos días. En ese sentido, apuntó al cuidado del estadio que es de todos.

“Tenemos que construir una Rioja distinta, tenemos que cuidarnos entre nosotros”, manifestó y reiteró el llamado a trabajar en conjunto.

Luego, el gobernador Casas dijo que colaborará con la realización del torneo de fútbol local.

Desde la Liga consideraron que “la figura del Gobierno es importante”, y agradecieron el acompañamiento de la Provincia en este deporte popular.

Expresaron el claro interés de contribuir y manifestaron su compromiso con la realización del torneo de fútbol.

Debido a este compromiso del primer mandatario, desde la Liga Riojana de Futbol, expresaron su deseo de comenzar el viernes 20 con la disputa del torneo oficial 2018.

El compromiso gubernamental, alcanza la decisión de hacerse cargo de los gastos de Salud y Seguridad en las canchas, durante todo el campeonato; cifra que oscila el millón setecientos mil pesos.

En tanto, el ministro de Gobierno, Alejandro Moriconi, destacó el respaldo de la Provincia a la Liga. “Desde el Gobierno Provincial no solo estamos junto a la Liga Riojana de Fútbol, sino también estamos permanentemente promoviendo esta actividad tan importante que llevan a cabo los 18 clubes que intervienen en nuestra provincia.

Apoyamos el inicio de este torneo y queremos trasmitir los valores del deporte. El apoyo del Gobierno a nuestra liga es fundamental para todos los riojanos”, expresó.

En este sentido, el presidente de la Liga Riojana de Fútbol, Gabriel Godoy expresó su agradecimiento al Gobierno por el apoyo a esa institución a la vez que informó que la Provincia se hará cargo del pago de adicionales a los efectivos policiales que estarán destinados a los operativos de seguridad en las canchas durante todo el campeonato.

Godoy dijo además que el Gobierno también solventará el pago de sanidad que demanda el torneo.

“Estamos muy contentos y agradecidos por el apoyo del Gobierno a la Liga. Lo que vinimos a buscar, en lo que hace al aporte económico del Gobierno a la Liga Riojana de Fútbol, se ha logrado. Por orden del Gobernador vamos a tener cubiertos todos los adicionales de la Policía y también la sanidad. Para nosotros esto es muy importante para poder largar el campeonato la semana que viene, como queremos”, dijo Godoy.

El dirigente deportivo recordó que el año que viene la Liga Riojana de Fútbol cumplirá 100 años de vida y destacó el permanente acompañamiento del Gobierno. “El apoyo del Gobierno a la Liga es constante y más en estos tiempos que son muy difíciles. El Gobernador nos planteó la situación que vive el Gobierno Provincial y el esfuerzo que hace la Provincia para apoyarnos. Y nosotros le expresamos nuestra gratitud”, indicó.

Por otra parte, Godoy informó que otro de los temas tratados con Casas giró en torno al Estadio de Vargas. “Para nosotros este tema es muy importante y el Gobernador nos ha dado la palabra que en las próximas semanas se hará el comodato a favor de la Liga. Y será la Liga quien administre los destinos del estadio. Esto es importantísimo y creo que es una herramienta fundamental para la Liga, para generar recursos con el Estadio de Vargas. Vamos a trabajar en esto en conjunto con el Gobierno.

Luego, el titular de la Liga Riojana de Fútbol habló sobre el campeonato y brindó algunos detalles sobre el torneo que iniciará la semana entrante. “El fin de semana que viene arranca el campeonato. Falta reunirnos con la Policía y ellos nos dirán como van a ser los operativos para darle mayor seguridad a los escenarios en los que se va a jugar. Se va a jugar en todas las divisiones y con la novedad de que vamos a agregar una división más que es la sexta división”, comentó.

En la misma línea, precisó que la Liga se hará cargo del pago de los arbitrajes y del personal que trabaja en el campo de juego. “Los gastos para los adicionales de la Policía y para la sanidad los aportará el Gobierno, a esos montos los va a manejar directamente el Gobierno con la policía y la sanidad, por lo tanto esa plata no va a llegar a la Liga. Es muy importante para nosotros saber que el Gobierno se hará cargo de la seguridad y la sanidad en todas las divisiones”, completó.

Reunión fructífera

A su turno el secretario de Deporte, Yamil Menem, expresó: “Fue una reunión muy fructífera, muy positiva, donde el gobernador dejo bien plasmado el compromiso de poder acompañar nuevamente a la Liga de Fútbol, a pesar de la crisis económica de público conocimiento”.

“Es importante resaltar el compromiso del gobierno provincial que está trabajando fuertemente, no tan solo en el fútbol sino en el deporte en general, porque si no está presente el estado, lamentablemente no se podría llevar a cabo”, advirtió.

Dijo que para este evento esta garantizada la seguridad y la sanidad, y que el gobernador se comprometió también a hacer una visita al Estadio de Vargas, a la Cancha Oficial.

El funcionario afirmó además que el Estadio de Vargas seguirá perteneciendo al estado provincial con administración de la Liga Riojana de Fútbol.

Finalmente el presidente de Andino, Eduardo Massarelli, se manifestó muy contento por la reunión y por haber podido solucionar el problema para poder jugar. “Los chicos vienen moviéndose, hay clubes que largaron a fines de enero, principios de febrero por lo que es muy importante que comiencen a jugar y sobre todo que jueguen durante todo el año”, señaló

