“Fantino es perverso: me viola, se saca las ganas y después se va”

Miriam Lanzoni, ex esposa del conductor, habló en 2012 de la intimidad de la pareja

En la mesa de Mirtha Legrand, Natacha Jaitt acusó a periodistas, políticos y figuras de los medios de estar implicados en una red de trata de menores. Entre ellos, Alejandro Fantino, quién negó todas las acusaciones.

Como si hubiese tenido poco, a Alejandro Fantino se le sumó una sorpresita más. Diversos medios replicaron una entrevista de Miriam Lanzoni en 2012 para el programa radial “Medios Raritos”, conducido por Gastón Trezeguet y Pablo Procopio.

En aquella ocasión, la actriz reconoció que el conductor de Animales sueltos le fue infiel con dos chicas (una de ellas famosa), que a la hora de la intimidad no le deja escapatoria y que es muy buscado por los gays.

-¿Te molestaría que Alejandro estuviese con un gay?

-No lo pienso pero por qué no puede ser gay. Los hombres lo encaran mucho, se matan por estar con él y no le molesta ese acoso. Hay un coqueteo con ellos, Alejandro es curioso.

-Como actriz que sos, ¿a Fantino le hacés personajes en la intimidad?

-Me da raro eso, más me gusta fantasear con ideas, por ejemplo, recordarle a una ex novia. Ale es perverso. Cuando estoy cansada, viene, me viola, se saca las ganas y se va.

-¿Cómo es su miembro?

-La primera vez que tuvimos sexo supe que no iba a olvidarlo. ¡Es súper!

-¿Te fue infiel?

-Le perdoné una infidelidad. Un tipo que te deja abierto el mail es porque quiere que lo descubras. Fue con dos chicas, una de ellas conocida.

