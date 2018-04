Diputados excluyeron como legislador electo a Felipe Álvarez

Por dictamen de mayoría emitido por la Comisión de Constitución de Asuntos Constitucionales, Justicia, Peticiones, Poderes y Reglamento, se resolvió desaprobar la incorporación como diputado a Diego Felipe Álvarez por encontrarse bajo “causal de inhabilidad moral”. Por otra parte, el Bloque mayoritario expresó su repudio por la decisión de la jueza María Servini de Cubría de intervenir la conducción nacional del Partido Justicialista.

La sesión ordinaria estuvo presidida por el Vicegobernador, Néstor Gabriel Bosetti. El izamiento de las Banderas del Recinto estuvo a cargo de los diputados Jorge Salomón, Dora Rodríguez y Juan Ramón Romero. El Coro de Canto Popular de la Legislatura interpretó “La desmentida a la Zamba de Vargas”.

En el comienzo de la sesión se llevaron a cabo homenajes a deportistas del Departamento Arauco. Mediante un proyecto, autoría del diputado Roberto Luna, la Cámara de Diputados otorgó el Reconocimiento Legislativo “Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros” a la “destacada trayectoria” de los ciclistas Raúl Palacio, José Núñez, Jorge Núñez y Domingo Chumbita.

Los tres diputados del Departamento Arauco, Roberto Luna, Ariel Leo y Erasmo Herrera hicieron uso de la palabra para destacar la trayectoria en el ciclismo.

En otro orden, fue entregado el Reconocimiento Legislativo “Pedro Ignacio de Castro Barros” al padre Manuel Romero, “por su vasta trayectoria pastoral evangelizadora en el Departamento General Belgrano. Al reconocimiento propuesto por el diputado Juan Urbano, adhirieron en el uso de la palabra los diputados Jorge Salomón, Elio Díaz Moreno, Jaime Klor y Ricardo Herrera.

Por otra parte, antes de dar curso al orden del día, por moción del Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Lázaro Fonzalida; se produjo un cuarto intermedio para que los integrantes de la mencionada Comisión se reunieran a fin de emitir el dictamen respecto de la situación del diputado electo, Diego Felipe Álvarez, en virtud de haberse vencido los plazos para que hiciera su descargo respecto de las imputaciones que se le hicieron.

Luego de deliberar en Comisión, en el recinto diputados del interbloque ‘Cambiemos Fuerza Cívica Riojana’ junto a ‘Encuentro por La Rioja’ realizó su dictamen de minoría in voce y argumentaron el no acompañamiento al dictamen de la mayoría, y calificaron de “totalmente ilegítimas” las imputaciones realizadas a Felipe Álvarez. El miembro informante, diputado Gustavo Galván citó la Constitución Provincial y sostuvo que “ningún diputado puede ser molestado, ni acusado por sus dichos en su función; desde el momento desde que hemos sido electos ya gozamos de inmunidades y fueros parlamentarios.” A su turno, la diputada Sonia Torres adhirió a lo expuesto por sus pares de Cambiemos.

Por su parte, el diputado Ricardo Quintela discrepó con lo expresado por el diputado preopinante y remarcó que “ante una denuncia presentada por un grupo de ocho concejales de la Ciudad Capital, se solicitó una prórroga para que él (Felipe Álvarez) pudiera hacer los descargos correspondientes.”

Quintela aseveró que “el diputado electo incurrió en graves delitos. Primero, interrumpió una sesión, con improperios subidos de tono se dirigió a esta Cámara, acusándonos de corruptos, de constituir una mafia”, añadió que “la Cámara de Diputados tiene que hacer una valoración política de la conducta de un legislador. La Justicia ordinaria se encargará de revisar las rendiciones de cuenta. Nosotros somos los jueces de nuestros propios pares.”

Asimismo, el diputado del Bloque unipersonal “Hipólito Irigoyen”, Erasmo Herrera consideró que “es cierto, como dicen mis colegas preopinantes que a partir de ser electos, los diputados tenemos fueros, pero esto no avala ni autoriza a un diputado a ofender a otros diputados. Yo me considero un hombre de bien, he trabajado en la actividad privada, tengo presentada mi declaración de bienes. Yo no soy un mafioso. Personalmente, me siento agraviado; por ese motivo he firmado el despacho de la mayoría, y sostengo mi voto de que no puede ser habilitado moralmente, por la ofensa que me ha proferido, no solamente a mi sino a todos los integrantes de la Cámara de Diputados.”

Ya en el cierre del debate, el diputado Lázaro Fonzalida sostuvo que “en el dictamen está claramente explicado cuales son las razones de la situación para llegar a la conclusión que se expresa en la resolución.” La parte resolutiva expresa: La Cámara de Diputados de la Provincia decreta: Desaprobar derechos, diploma y títulos del diputado provincial Diego Felipe Álvarez (…) electo el día 04 de junio de 2017 por encontrarse incurso en la causal de inhabilidad moral, excluyéndolo como diputado electo, rechazando en consecuencia su incorporación como miembro de la Cámara de Diputados de la Provincia de La Rioja.”

En otro orden, y ante los hechos que afectaron a la estructura partidaria del Justicialismo. El Bloque mayoritario declaró “su más enérgico a la Resolución Nº 16/08 de la jueza María Romilda Servini de Cubría, por la cual se decidió la intervención del Partido Justicialista Nacional, considerando que constituye un avasallamiento sobre la vida interna de una organización política.”

La declaración continua diciendo que “es una maniobra nefasta y atentatoria de la democracia, sin otro propósito que el de silenciar voces y perseguir dirigentes opositores, prescindiendo de la opinión de afiliados, votantes y simpatizantes.”

Por lo expuesto, la los legisladores justicialistas rechazan “la manipulación de las instituciones y órganos de la democracia que pretenden llevar adelante ciertos sectores del gobierno nacional, judicializando la política, en un claro intento de obtener resultados que no pueden lograr a través de medios legítimos.”

Ya dentro del orden del día, a instancias de la diputada Teresita Madera, fue aprobada una Declaración de Interés Provincial por la inauguración de la escultura en honor a Dolores Díaz, en el Paseo de la Mujer Federal, situada sobre Avda. Alem y calle Jorge Newbery, de nuestra ciudad Capital.

El cuerpo legislativo también declaró de Interés Provincial a la 4º Fecha del Campeonato de Rally Argentino, denominada Rally de La Rioja – Copa Tierra Federal, a llevarse a cabo entre los días 8 y 10 de junio del corriente año. Proyecto, autoría del diputado Federico Sbíroli.

En otro orden, también de autoría del diputado Federico Sbíroli fue aprobada la elevación de un Proyecto de Minuta de Comunicación dirigida al Ministerio de Infraestructura para proceda con un estudio de factibilidad para “determinar la obra de contención y reencauzamiento de los ríos de Las Pampas y La Salamanca, en el Departamento Sanagasta.”

Otra comunicación, autoría del diputado Juan Florencio Bazán, fue elevada al Banco de la Provincia de La Rioja para que se realice el estudio técnico y la colocación de un cajero automático en la localidad de Punta de los Llanos, Departamento Ángel Vicente Peñaloza.

El diputado Bazán elevó distintos Proyectos de Minuta de Comunicación, el segundo de ellos, elevado al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, “para que dé cumplimiento a la Ley Nº 9.878, distinción al “Destacado Educador Riojano”. Otra comunicación elevada al mencionado Ministerio solicita “se dé cumplimiento, en carácter de urgente, a la Ley Nº 9.789 de Nuclearización de jardines de infantes y creación de cargos en el Departamento Ángel Vicente Peñaloza.”

También autoría del diputado Bazán, fue elevada una comunicación al Ministerio de Infraestructura, “para que se dé cumplimiento, en carácter de urgencia a la Ley Nº 9.177 para Construcción del nuevo Hospital de Tama, en el Departamento Ángel Vicente Peñaloza.”

Por otra parte, de autoría de los Bloques ‘Encuentro por La Rioja’ y ‘Cambiemos Fuerza Cívica Riojana’ fueron declaradas de Interés Provincial “las acciones y programas emanados por la Fundación OSDE.”

Además, mediante la autoría del Bloque ‘Cambiemos Fuerza Cívica Riojana’ fue aprobado el Proyecto de Declaración de Interés Legislativo y Provincial al 4 º Encuentro Provincial de Mujeres, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de abril, en la Ciudad de Chamical.

A instancias de los diputados Federico Sbiroli, Adriana Olima, Ricardo Herrera, Lázaro Fonzalida, Raúl Andalor y Roberto Klor, fue declarado de Interés Provincial a la Carrera de Enduro “Transvelazco” en el Departamento Chilecito.

Por otra parte, de autoría del diputado Ariel Oviedo, fue declarado de Interés Provincial al Centenario de la Escuela Nº 72 “Domingo Faustino Sarmiento” a realizarse el día 27 de abril en localidad de la Banda, en el Departamento Vinchina.

Entre los Despachos de Comisión aprobados se cuentan los siguientes: emanado por la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Finanzas, Comercio y Control de las Privatizaciones, por autoría del Bloque ‘Cambiemos Fuerza Cívica Riojana’, fue elevado un Proyecto de Minuta de Comunicación por el cual se solicita al Ministerio de Infraestructura, “eleve un informe y documentación a esta Cámara sobre fondos económicos destinados al Transporte Urbano de Pasajeros de Colectivo, del Departamento Capital.”

Además, recibió aval de la Cámara la Declaración de Interés Provincial y Legislativo a la Película “Personas”, por visibilizar la problemática de la identidad biológica. Proyecto autoría del diputado Daniel Miranda.

También de autoría del Bloque ‘Cambiemos Fuerza Cívica Riojana’ fue aprobada la elevación de una comunicación a la Función Ejecutiva “para que eleve, a través de la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 10.058 un informe y documentación sobre Granjas Riojanas SAPEM.”

