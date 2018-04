Confesión de una madre que mató a su hijo: “así como le di la vida, se la quité”

El crimen de Alexis Mamaní, el nene de 3 años que fue asesinado a golpes por su mamá, sigue conmoviendo a los vecinos de la ciudad jujeña de Palpalá.

El crimen de Alexis Mamaní, el nene de 3 años que fue asesinado a golpes por su mamá, sigue conmoviendo a los vecinos de la ciudad jujeña de Palpalá. Es que con el pasar de los días surgen nuevos y más dolorosos detalles, como la frase con la que Ana Cecilia Gómez le sintetizó a la policía lo que había hecho: “Así como le di la vida, se la quité”.

Aunque lo que la mujer declaró en la sede de la Brigada de Investigaciones cuando fue detenida no tiene valor judicial, sí dejó una impresión bastante contundente entre quienes tuvieron contacto con ella en ese momento. No dudan en describirla como una persona “totalmente fría, que no mostró arrepentimiento luego de confesar el hecho “.

Lloró apenas unos minutos y se repuso todavía más rápido. Después, rodeada de policías, “escupió” las palabras que para ella justificaban el filicidio. Ella le dio la vida, y ella se la quitó también.

Esa fue la última vez que habló. Nunca respondió preguntas y está detenida e imputada por el crimen de su hijo. Según trascendió, en los últimos días habría presentado una denuncia por agresiones en contra de uno de los guardias que la custodiaba en el penal.

El lunes 19 de marzo Ana Cecilia Gómez preparó a su hijo de tres años para salir a pasear. Le había prometido llevarlo a la plaza y después ir a visitar a una amiga. Pero en el camino le pegó con una piedra en la cabeza, en la cara, lo arañó y lo estranguló.

Después, tiró su cuerpo en el Rio Zapla de la ciudad jujeña de Palpalá y unas horas más tarde, cerca de las 21, denunció su “desaparición” en una comisaría. Finalmente, acorralada por la declaración de varios testigos, se terminó quebrando y confesando el crimen.

