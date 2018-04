Chano Charpentier bromeó: “No me quejo de mi propio reality”

Respecto de la sucesión de incidentes que incluyeron varios choques y algunas internaciones para rehabilitación, Chano Charpentier, en una entrevista con la agencia Télam, tomó el toro por las astas y aseguró que “no me quejo de nada, no me quejo de la masividad”.

“Cuando uno publica las cosas las hace púbicas, y cuando uno publica una obra está publicándose a sí mismo. Yo no me quejo de mi propio reality”.

-Te sirve para eso, tenés la canción, la grabaste, la subís y empezás a armar el video.

-¿Sabés cómo termina eso? Dentro de 10 años me va a contratar Universal para poner una cámara en casa y la máquina me diga “tocá”. Eso va a ser la música. “Ahora voy a sacar los tracks para que los mezcle la gente”, eso capaz, digo.

-¿Te bancarías eso?

-No, yo no (risas). Ni en pedo (risas). Bueno, igual capaz alguna sí. La próxima es “¿a ver cómo componés?”, con la cámara filmándote todo el día. Todo va a terminar con la cámara arriba filmando todo. Pero bueno, hay que ver si lo soportás.

-Puede ser muy heavy ser el protagonista de un reality.

-Yo ya medio que lo soy (risas). La gente ya te graba todo.

-¿En algún momento dijiste “basta de eso, me voy a vivir a una isla donde no me rompan las pelotas”?

-Yo veo personas que están escribiendo en otra mesa con el celular, porque me vieron y medio que me molesta. Yo no me quejo de nada, no me quejo de la masividad.

-El actor Bill Murray suele decir “dame el cine y el dinero y metete la fama en el traste”. ¿No sería algo así?

-Yo no sé si a Bill Murray le gustaría que no miraran sus películas. ¿Qué significa “dame el cine”? ¿Dame 10 mil millones para hacer la película y que no la vea nadie? No, no te lo va a dar nadie. Uno necesita de las personas para producir cosas. La gente que hace por amor, vos podés escribir notas por amor pero en algún momento uno te tiene que pagar el sueldo. Entonces, si alguna vez se te reconoce y viene uno a felicitarte no te podés quejar de eso. Cuando uno publica las cosas las hace púbicas, y cuando uno publica una obra está publicándose a sí mismo. Yo no me quejo de mi propio reality. No sé cómo arreglamos con Universal poner la cámara ahí arriba en su momento, a ver cuántas horas de mi vida le quiero entregar yo. A mí me gusta, pero lo quiero administrar. Fui con el tiempo sabiendo cómo administrar la capacidad de las notas.

-¿Es mejor aprender a los golpes que con un manual?

-Yo aprendí siempre a los golpes. No sé cómo hubiera sido mejor. Yo pienso que las mejores canciones están por venir. No pienso que la obra de Tan Biónica sea tan buena, pienso que mi obra solista es un poco mejor y no que sea buena.

