Carrefour despediría entre 1.000 y 3.000 empleados: los motivos de la crisis

La cadena francesa Carrefour presentó este jueves un Proceso Preventivo de Crisis ante el Ministerio de Trabajo. En medio de rumores y afectada por una crisis interna y el impacto de la baja del consumo en todo el sector, se especula con que la compañía podría despedir entre 1.000 y 3.000 empleados.

Este viernes se supo que el Gobierno convocó para la semana que viene a una reunión entre la cadena y los sindicatos que representan a sus 20.000 empleados, para hallar “un consenso en el camino que tienen que transitar” y “cuidar los derechos de los trabajadores en base al convenio vigente”, según dijo el ministro de Trabajo, Jorge Triac

Si bien la situación actual de la cadena tiene múltiples razones, estas son 5 de las principales que llevaron a la firma francesa a este momento de zozobra.

1 – La crisis de consumo local

El primero de los motivos tiene que ver con la propia crisis de sector supermercadista, y del consumo en general. Una tendencia que viene desde el fin del kirchnerismo y que se extendió durante la gestión de Cambiemos. Así, los huecos en el consumo fueron erosionando la rentabilidad de la empresa.

“En el caso del comercio de supermercados hemos visto que en los últimos años ha caído este sector pero ha crecido el comercio en otras vías. Esta realidad la están teniendo algunos supermercados”, reconoció el propio Triaca.

“Esa situación fue determinante. A la caída fuerte de los niveles de consumo le siguen los costos altos y las dificultades para sostener niveles de actividad. Esa es la base de la crisis”, grafican, en off the record, cerca de los despachos de la alta gerencia de la empresa francesa.

La compañía facturó unos $65.000 millones en 2017, un 20% más que el año anterior. O sea, su crecimiento no superó a la inflación.

Sin embargo, desde el sector señalan que Carrefour no perdió su cuota de mercado de líder en el segmento de “gran consumo” (alimentos, perfumería, limpieza: un universo amplio de productos empaquetados) con poco más de 20% del share. Después, le siguen Cencosud, un par de puntos abajo, y Coto con 15% de participación.

2 – Problemas internos

Las bases gremiales de la compañía señalan, muy preocupadas por estas horas, que “la crisis se veía venir”. “Los que trabajamos vemos depósitos llenos que no se venden y tensión en el management”, aseguran. “Hubo mucha tercerización de verticales, como panadería, carnicería, fiambrería. Se alejaron del cliente. Es un ’quilombo’ Carrefour, pero por muchos años el número financiero cerraba y no importaba tanto lo que pasaba adentro”, sostienen.

“Tienen que mostrar reacción y no lo hacen. Creo que toman decisiones apuradas: están actuando rápido y sin una mirada de largo plazo, encarando un plan de una manera que no parece la adecuada. Aplican shock y no gradualismo”, asegura un supermercadista que pide reserva de nombre.

“Estos procedimientos preventivos son para hacer grandes despidos… pero quizás están abriendo la puerta a retiros y otras estrategias que permitan alguna reducción sin tanto impacto social”, asegura. Efectivamente, este mediodía surgió la versión de que la alternativa de “salidas consensuadas” para altos cargos se iba a poner sobre la mesa de discusión a partir de la semana que viene.

El año pasado asumió un nuevo CEO, el francés Rami Baitieh, y hubo cambios en otras áreas. Su objetivo es salir de la crisis, pero tendría plazo. “Los franceses le dieron un año para revertir las cosas. Después podrían analizar dejar el país. No sé si pasará, pero no es la primera vez que se escucha ese rumor”, aseguran desde el gremio de Empleados de Comercio.

En ese sentido, otro de los puntos señalados tiene que ver con la falta de “cintura” a la hora de adaptarse a los cambios que impactan a esta industria. Algo que sí hicieron, en parte, otras empresas de la competencia.

3 – Cambios en el modelo de compra

Justamente, lo mencionado en el punto anterior tiene su correlato en los cambios en los hábitos de compra y la modificación del patrón de consumo.

Si bien los clientes elijen al negocio de proximidad, también los alquileres de esos locales de cercanía subieron mucho. Hay otro factor, que el Gobierno señaló como central, y que si bien impacta lo hace aún en menor grado: el avance tecnológico.

“A partir del impacto en los cambios tecnológicos, las cadenas de comercialización digital, muchas empresas están en esta situación donde tienen que analizar cómo transformar la compañía pero también cómo brindarle a sus trabajadores oportunidades a través de la capacitación, de la formación profesional, encontrar nuevas líneas de producción”, aseguró Triaca.

4- Informalidad

Una queja que el sector también deja escuchar desde hace tiempo es que la informalidad le “come” cuotas de rentabilidad a las grandes marcas. “Es difícil competir con un mercado informal tan grande. El consumo formal es apenas un tercio del total. El resto es ’más o menos’ formal, o informal del todo”, se queja un ejecutivo acostumbrado a recorrer góndolas.

5 – La crisis global de la empresa

La crisis de Carrefour no es sólo local. El año pasado, la cadena nombró a un nuevo CEO, Alexandre Bompard, quién desembarcó con planes de reestructuración para el tercer mayor distribuidor minorista del mundo, detrás de los norteamericanos Wal-Mart y Costco Wholesale. En 2017, el beneficio operativo de la cadena cayó un 12%.

Bompard impulsa el plan “Carrefour 2022” y también se concentra en las tiendas de proximidad, en convertir hipermercados en franquicias y, eventualmente, en cerrar locales deficitarios.

Seguramente en Francia se tomará la decisión definitiva sobre si la Argentina sigue los pasos de las reformas que se aplicaron en países como España y Polonia, o si el camino es el de otras operaciones regionales, como las de Colombia, Chile y México. Allí vendieron, o cerraron, y se fueron.

