Así superó el bullying Morena Rial: “Sufría en el colegio y no salía a bailar”

La hija del conductor de “Intrusos” estuvo con Pampita y habló de su rotundo cambio de vida, su pareja junto al futbolista Facundo Ambrosini y la relación con su padre.

More Rial estuvo esta tarde en el programa de Pampita y habló de todo. La hija del conductor de Intrusos, Jorge Rial, recordó cómo padecía el bullying, se refirió a su relación con Facundo Ambrosini y sobre cómo era su vida antes de la operación.

Sobre el bullying, dijo: “Iba a un colegio y vivía en un country. Creo que las cargadas más que nada los otros chicos las hacían por maldad”.

“¿Qué te llegaron a hacer?”, preguntó Pampita. Y Morena reveló: “Al principio te bancás que te digan gorda, tonta, pero a la larga te terminan golpeando. A mí me empujaron por la escalera del colegio, tenía 14 años y ya me defendía sola, pero también me tiraban con gaseosas”.

“Cuando era chica vivíamos en un country de Pilar y normalmente estaba sola y con mi mamá no tengo trato. Mi papá volvía a las seis de la tarde. Mi papá me acompañó un montón, pero las que me acompañaban eran mis amiga. Al principio permitís que te digan gorda pero cuando pasan a la agresión física en tu casa te tienen que ayudar…. en el colegio no miran..no les importa”, agregó.

Su relación con Facundo Ambrosioni: “Facu es muy importante para mi. Primero eramos amigos y cuando me separé volví a hablar con él. Que yo sea famosa se lo toma normal. Es re bueno y hasta me saca fotos. Me acompañó en todo el proceso de mis operaciones”.

Y también habló sobre como era su vida antes de la operación: “Sufría bastante en el colegio y no salía a bailar. No encontraba ropa. Hoy si me entran los talles normales”.

