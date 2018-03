Viral: encontró a su novia a los besos con otro, se sacó una selfie con ellos y la compartió en las redes

El joven descubrió la infidelidad al coincidir en la misma fiesta. Su insólita reacción y la explicación que le dio su ya ex pareja.

Por destino o simple casualidad, un joven descubrió a su novia cuando le era infiel en una fiesta y, en una sorpresiva reacción, se sentó junto a ambos para sacarse una selfie que luego compartió en las redes sociales.

“Mi novia (ahora ex) no se dio cuenta que vinimos a la misma fiesta”, escribió Mariano en Twitter junto a la imagen en la que se ve a su hasta entonces novia a los besos con otro chico. La joven nunca se enteró que había tenido a su pareja a su lado hasta que la foto se hizo viral.

Ante la insistencia de sus seguidores, Mariano -de 20 años y oriundo de Quilmes- compartió luego varios mensajes que su ya ex novia le envió buscando el perdón y la reconciliación. “Tomé, me puse en pedo y el pibe me rompía las bolas de que me quería dar. Yo le decía que no, que no, hasta que me hinché las bolas y le dí”, fue la insólita explicación que, al parecer, no convenció al engañado novio.

La reacción de Mariano nada tuvo que ver con un escrache, ya que a su ex pareja y al tercero en discordia no se le ven los rostros ni se difunden sus identidades, sino que apunta a tomarse con cierto humor una situación más que desagradable.

