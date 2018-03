Paredes Urquiza: “Nuestra gestión será evaluada por el pueblo y no por un sector político”

El Jefe Comunal encabezó este jueves por la noche, en el Teatro de la Ciudad junto al vice intendente, Oscar Luna, el acto de Apertura del Periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante. En su mensaje a las autoridades deliberativas y la ciudadanía, puntualizó las diferentes acciones que realizó el municipio durante el ejercicio 2017 y puso de manifiesto los proyectos que se desarrollarán en el presente año, donde acentuó su postura en la generación de obras y mejoras en los servicios como así también, en su férrea defensa por la institucionalidad y autonomía municipal.

El intendente brindó un fuerte discurso, en el marco del balance de gestión 2017 que llevó adelante como lo marca la normativa constitucional donde brindó detalles sobre las gestiones realizadas, la inversión económica, las acciones dispuestas desde el Ejecutivo Municipal, además de realizar criticas hacía la distribución presupuestaria por parte de la provincia como también al aspecto político.

En este último punto afirmó “no podemos aceptar que los vecinos de nuestra Ciudad y parajes del interior tengan representantes que por razones políticas que no tienen en cuenta el interés genuino de sus votantes, se congratulan y apoyan decisiones que van en contra de las instituciones autónomas municipales a las que deberían estar defendiendo, más allá de sus alineamientos políticos”.

Seguidamente, realizó un reconocimiento a la ardua tarea que lleva adelante el agente municipal en cada tarea propuesta y en este sentido sostuvo que es necesario que la provincia reconozca su labor afirmando que “mi reconocimiento y gratitud para todos ellos, y mi compromiso de seguir más firme que nunca en apoyo de sus reclamos, de sus reivindicaciones, de la necesidad de su reconocimiento oficial por el gobierno provincial y la lucha para que no haya más discriminación hacia ellos, menos aún por peleas de políticos o por intereses tan lejanos a sus motivos de preocupación inmediatos”.

Además agregó “el año pasado tuvieron muchos de ellos que verse sometidos a la lacerante inquietud de no saber si podrían seguir o no cobrando sus haberes, simplemente porque desde el municipio nos negamos a apoyar al candidato electoral del gobierno; otros muchos de ellos, aún hoy, no cobran sus haberes completos (por ejemplo la quincenita), porque hay una “ley” que no los reconoce, que hace como si no existieran, y han sido olvidados y hasta negados por los mismos aquellos que los habían ilusionado con un futuro laboral mejor, y que luego terminaron arreglando sus situaciones personales y dejando a los trabajadores al margen de las mejoras prometidas”.

Nosotros- continuo- “asumimos el desafío de luchar y defender su dignidad como trabajadores y como ciudadanos. Y lo seguiremos haciendo, a la par de muchos otros riojanos que decidimos terminar con las prácticas de la vieja política, y de quienes quieren seguir recurriendo a ellas, como un modo de sometimiento al pueblo, de burlar a la ley y de abusar de su poder, beneficiando a su círculo íntimo, pero no a la gente”.

Seguidamente expresó “La Rioja merece algo mucho mejor, necesita un cambio profundo que desde las raíces mismas de la sociedad, lleven a una transformación positiva que nos devuelva la esperanza, el respeto, las ganas de construir sobre la verdad y el esfuerzo, y no sobre las mentiras armadas en forma de falsos controles o de campañas mediáticas manipuladas, ni tampoco sobre las compras de voluntades, que aprovecha la situación de una población acosada por sus necesidades, para conseguir un voto que los perpetúe en el poder. Todo esto habrá de terminar, y pronto, en la provincia de La Rioja”.

Nuevamente, Paredes Urquiza criticó severamente la Ley de Coparticipación vigente tratándola de engañosa e injusta “seguimos planteando la necesidad imperiosa de revertir la inequidad e injusticia institucional que provoca la existencia de una ley de coparticipación provincial claramente contraria a la Constitución y a los intereses y necesidades de los vecinos de cada Departamento de la Provincia, en particular del nuestro”.

En este marcó explicó que la cantidad de recursos enviados por el Gobierno Provincial al Gobierno Municipal en concepto de coparticipación provincial de impuestos fue de $ 862.670.127,23.- Esta cifra representa exactamente un seis por ciento de lo que recibió la Provincia desde Nación. La Provincia recibió $ 14.376.025.300,93.- Pero a ello sumo que la Provincia recibe además otros recursos, que se denominan extra-coparticipables, donde los mismos no son repartidos a los municipios. En este punto indicó “vemos con claridad que el Departamento Capital termina recibiendo menos del cinco por ciento de lo que recibe la Provincia. Cuando todos sabemos que aquí vive el sesenta por ciento de los riojanos Nadie, en su sano juicio, puede concluir que este sistema sea justo o equilibrado”.

“Este sistema, que implica un esquema de sometimiento más que de reparto, afecta a todos los municipios, y atenta contra el precepto constitucional claro de que todo el esquema normativo debiera fortalecer y no debilitar las autonomías municipales”, sostuvo. Además, criticó severamente a la dirigencia provincial por seguir practicando esta discriminación sosteniendo que “para reclamar para afuera, a muchos se les llena la boca de federalismo, recitan versos, visten ponchos, y levantan estatuas en honor a los caudillos, pero para adentro, en realidad, son insoportablemente unitarios, autoritarios y centralistas”.

“Obra Pública”

Refiriéndose a lo relacionado con la obra pública, el Intendente informó que el Gobierno Municipal que comanda, es el que mayor cantidad de obras está realizando en toda la República Argentina. Detallando luego el informe de obras culminadas y en ejecución donde destaco que se pudo inaugurar primer programa Hábitat, con una inversión final por parte del Gobierno Nacional que fue de $ 82.623.256, siendo la primera administración en todo el país en empezar y culminar una obra de estas características en el curso de este período de gobierno.

La obra que abarcó los barrios 10 de junio, San Vicente sector Barcelona y sector R4, que está terminada y entregada, donde también se suma una parte complementaria, tendiente a mejorar la habitabilidad interna de las viviendas de la zona. Cabe destacar que la gestión municipal también lleva adelante el 2° Programa Habitar en el barrio Loteo San Nicolás en el sector Este de la ciudad.

También hizo alusión a la inauguración del nuevo Jardín maternal, ubicado en la zona Norte de la ciudad y que lleva el nombre de uno de los facultativos más notables que tenemos en nuestro medio, el Dr. Santos Danón, y que estará abriendo sus puertas prontamente, una vez recibido por completo el mobiliario, con una capacidad para albergar a noventa chicos, desde temprana edad hasta completar el ciclo inicial donde se invirtió $ 11.578.743,5.

Entre las obras en curso, mencionó, el asfaltado de barrios periféricos: 450 cuadras en la zona Sur, barrios San Cayetano, 25 de mayo norte, Federación, Los Caudillos (aquí se ha terminado ya y también se ha inaugurado la primera parte de esta obra, un poco más de la mitad del barrio, restando el lado oeste), barrios Rosarito Vera Peñaloza, Emeli Bestani y Virgen de Guadalupe, con una inversión total de $ 146.000.000; Más la pavimentación y desagües pluviales en Av. Ortiz de Ocampo, entre Avenida Luis Vernet y Polideportivo Menem, con un monto de obra de $ 27.289.889, todas ellas en etapas aún de ejecución y donde se espera inaugurarlas este año.

Paredes Urquiza también se detuvo a informar el avance de obra del Corredor Vial de Movilidad Sustentable Boulevard 1° de Marzo/Independencia, una obra que ya tiene a la vista su fisonomía, un nivel de avance del 60 % aproximadamente, y que comprende más de 2.500 metros de intervención en pavimento, cordones cuneta, forestación completa del lugar construcción de ciclovía y sector central, todo ello con una inversión total de $ 95.957.335, 41.-

A esto debe agregarse la inversión en iluminación led, cuya obra ha sido licitada la semana pasada ($ 15.003.956,19), más la cartelería, semaforización y señalización vial y horizontal, que harán de esa zona una de las más modernas en cuanto a infraestructura urbana de toda la región.

Por consiguiente, prosiguió a recalcar la importancia del inicio de obra de la Recuperación de Paisajes Hídricos y Saneamiento del río Tajamar, sector Este donde indicó que ya se cuenta con el aval desde Nación para gestionar el segundo y tercer tramo de la misma. “Esta obra cuenta siete mil metros de extensión, con un presupuesto general de $ 700 millones, dividida en siete tramos, el primero de los cuales comprende desde Avenida Ángel V. Peñaloza hasta calle Talampaya, con un presupuesto de $ 177 millones, que ya ha sido licitado”, siendo la primera licitación pública de toda la Provincia íntegramente transmitida en vivo en todas sus etapas, y una de las primeras de todo el país en hacerse con esta modalidad.

“Conformación de un Consejo de participación y control ciudadano”

El Jefe Comunal dedicó varios minutos de su discurso al referirse a la necesidad de abrir las instituciones al ciudadano, brindando las herramientas de participación y control de la gestión a través de esta nueva área- Consejo de Participación y control- que será conformado por instituciones del medio como Colegios Profesionales, asociaciones, fundaciones, entidades educativas, representantes de los diferentes cleros, como así también las Universidades, y actores sociales que podrán ingresar y controlar todo lo relacionado con el accionar municipal funcionando como los ojos directos de la sociedad. En este punto aclaró que este órgano no suplantará a ningún otro, siendo totalmente autónomo e independiente.

En este marco aseveró “pongo mucho énfasis en esto, porque el discurso tergiversado, mal intencionado del oficialismo provincial, cuando defendemos a nuestro Tribunal de Cuentas municipal y decimos que no vamos a ignorar su competencia ni vamos a salirnos del marco institucional y constitucional de autonomía del municipio, ellos dicen que en realidad lo hacemos “porque no queremos rendir cuentas, o no queremos que nos controlen”.

Pues bien, aquí les decimos con claridad, no tenemos problemas en que nos controlen, el problema es quien nos controla. *Que quede en claro, en nuestra estancia queremos que los controladores sean los peones, no el patrón de la estancia, o aquel que se cree el patrón; porque los dueños de los dineros que se administran son los peones, no el patrón*. Y que lo entiendan los jueces, algunos medios pagados por el poder, y todo aquel que tenga que entender. No estamos dispuestos a jugar ni aceptar el juego del acuerdo político para encausar la institucionalidad ni mucho menos para rifar el futuro de nuestra Provincia”.

“Fiscalía Municipal Anticorrupción”

En cuanto al proyecto de creación de la Fiscalía Municipal Anticorrupción dijo que “esta sí es la creación de un cargo, será un gasto, o como quieran llamarlo, pero bien valdrá la pena hacerlo, para reafirmar nuestra voluntad política pero por sobre todas las cosas para llevar la más absoluta tranquilidad a los ciudadanos que hay alguien, una persona, una oficina, un mecanismo, para denunciar y para que se haga lo que la haya que hacer, para combatir todo atisbo de manejo ilegal de lo que es público”. Aunque aclaró que este Fiscal ni será designado por el Intendente, ni estará bajo el control del ejecutivo ni de algún ente relacionado con la política.

A este Fiscal lo propondrá, lo controlará, y le dará el voto de confianza para que siga o no en su cargo, el Consejo de Participación y Control Ciudadano, que no estará integrado por nadie de la política, ni responderá a intereses partidarios, sino solo al leal buen saber y entender, al sentido común y al criterio comunitario de la sociedad.

“Defensa de la Autonomía Municipal”

El mandatario municipal realizó un análisis y una postura de defensa férrea de la autonomía municipal donde criticó la implementación de la ley que limita el ejercicio del tribunal de cuentas municipal asegurando que “bajo ningún aspecto vamos a aceptar el dictado de leyes absolutamente inconstitucionales que las avasallen. porque ya lo establece dice la propia constitución provincial, por lo tanto, no vamos a permitir que quieran eliminar ninguna institución municipal, como lo quieren hacer con nuestro tribunal de cuentas que sigue y seguirá existiendo como tal. Ante este organismo vamos a seguir rindiendo cuentas, hasta el fin de nuestro mandato, porque así corresponde”.

“A esta gestión la van a controlar sus organismos naturales, y la gente, no el patrón de la estancia, que pretende arrodillar instituciones, crear mentiras, formular acuerdos políticos espurios y seguir reinando para intereses que son ajenos a los de la sociedad. De allí, toda la información que quieran tener, la van a tener, propios y extraños, el TCP, el organismo que nosotros mismos proponemos, y que será puramente de la sociedad” resaltó Paredes Urquiza.

“Educación”

En cuanto al sistema de educación municipal, resaltó la puesta en marcha de la Jornada Escolar Extendida que se desarrolló en la Escuela Juan Domingo Perón, el proceso de regularización de las situaciones de revista laboral de nuestros docentes, con un monitoreo legal y técnico que permitió transparentar los procesos de designación de los docentes en sus tareas áulicas.

Y subrayó que en este año en curso se consolidará la Jornada Escolar Extendida con los cuatros campos del saber: Ciencia y TIC, Ecoturismo, Salud y Deporte, Cultura y Arte; se avanzará con la incorporación del Inglés en las salas de los Jardines Maternales, constituyéndonos en el segundo Estado a nivel nacional en la iniciación bilingüe de nuestros alumnos, a la par de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y se iniciará la universalización de la alfabetización en el lenguaje de señas para el conjunto de los docentes municipales, haciendo realidad el principio de inclusión. Continuando con la proyección para el 2018 relató que ya comenzó el proceso para la constitución de la Junta Electoral que tendrá la responsabilidad de controlar el acto eleccionario de los nuevos miembros de la Comisión de Evaluación de los antecedentes docentes, “los logros que hemos alcanzado son el producto de una planificación que asume a la educación como un derecho, como un servicio, pero fundamentalmente como un bien social que crea igualdad de oportunidades”.

“Nueva Subsecretaría de Género”

En el informe, el Jefe Comunal notificó a los presentes de la decisión de conformar una nueva área municipal que trabaje en la prevención, capacitación, contención primaria, difusión responsable de las causas y efectos de la violencia, colaborando con las instituciones oficiales de nivel provincial o nacional en la materia, con las instituciones de la justicia, y con las organizaciones privadas que con mucha responsabilidad social, abordan esta temática tan compleja, que tanto sufrimiento provoca, sobre todo en las mujeres de nuestra sociedad.

“Descentralización del Consejo de Juventud”

El Intendente justificó la decisión de descentralizar el área de juventud dividiendo las direcciones en las 4 zonas de la ciudad, en este sentido indicó que “quiero jóvenes que lleven a otros jóvenes un mensaje de esperanza, pero también una mano para ayudarlos, quizás no a resolver todos sus problemas, pero para estar al lado, para orientarlos, para buscarles un consejo, para hacerles ver una salida. Queremos un esquema donde nosotros, desde lo institucional, salgamos a ofrecer nuestra colaboración, organicemos eventos, respuestas, presencia”, además agregó que el ámbito de competencia de cada organismo juvenil en los CePaR será cuestiones de solidaridad, deportes, y también prevención. Sobre todo, en prevención de adicciones.

Conformación del Consejo Deliberante

Ya finalizando su discurso el primer mandatario departamental, se refirió a la conformación del cuerpo deliberativo donde sostuvo que la asunción de Oscar Luna como vice intendente se dio en el marco de total derecho y expresó que la banca restante debe ser ocupada por el suplente en orden de mayoría de votos en la elección de 2015, “la norma dice con claridad, en el Articulo Número 37 del Reglamento Interno, donde indica que el Cuerpo de Concejales deberá elegir nuevas autoridades para sus cargos vacantes (Vicepresidente Primero y segundo), para completar el número de concejales, asumirán los suplentes en orden de mayoría”.

No dice la ordenanza vigente que deba asumir el suplente de la lista del Concejal que asumió como Vice Intendente, dice exactamente lo contrario, que asumirán los suplentes en orden de mayoría, o sea el que quedó 16° en el momento que se hizo la elección que conforma el cuerpo”.

“Esperemos entonces que no tengamos ninguna “sorpresa” que por pretendidas interpretaciones judiciales vengan a violentar el orden institucional, porque tampoco lo podemos aceptar”, sostuvo.

