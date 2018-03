Messi y la esperada copa para la Argentina: “es ahora o nunca”

Lionel Messi siente que la chance de ganar la Copa es “ahora o nunca” (Captura TV).

Pase lo que pase en Rusia, el Mundial de Brasil 2014 siempre será una cuenta pendiente para Lionel Messi. Haber perdido la final, frente a Alemania, es un hecho que todavía le cuesta digerir. Por él, por sus compañeros, por el cuerpo técnico que encabezaba Alejandro Sabella. Y así lo aclaró este lunes, a horas de enfrentar a España, en diálogo con Fox Sports. Una entrevista en la que la Pulga se plantó y aclaró que no se siente en deuda con los hinchas ni mucho menos.

-¿Seguís disfrutando de venir a la Selección?

-Sí, estoy feliz. Me quedé con las ganas de participar en el amistoso contra Italia, pero estoy contento por este reencuentro, por como veo al grupo, tengo buenas impresiones.

-¿Sentís que es la última oportunidad de ganar la Copa del Mundo?

-Siempre fue así. Siempre lo tomamos como la última oportunidad, la última chance y ahora más que nunca. Muchos de mis compañeros vienen hablando de que se va una generación importante, que van a cambiar muchos jugadores. Lo tomamos como una linda oportunidad. No tuvimos mucho tiempo para prepararnos en las Eliminatorias, pero hay que aprovechar para llegar con todo a Rusia.

-¿Pero es ahora o nunca?

-Sí, porque no hay otro más. Hay que pensar en éste, que va a ser el último e intentar de aprovecharlo al máximo.

-¿Coincidís con que pusieron la vara muy alta? ¿Hay una deuda que se paga sólo siendo campeón?

-La deuda la tenemos con nosotros mismo. A la gente no le debemos nada. Dimos el máximo siempre, llegamos a tres finales y no se dio porque Dios no quiso. Pero por nosotros mismos queremos poder conseguirlo. Estar tan cerquita y no poder conseguirla es una decepción para nosotros.

-¿Volviste a ver la final del Mundial contra Alemania?

-No, el otro día estaba tomando mate y vi una jugada en Instagram y no me la acordaba.

-¿La que pateaste afuera?

-No, no era esa. Esa fue terrible. Pienso en cómo le pegué, el apoyo que hice, lo mal que la agarré, pensar que si la hubiera agarrado de otra manera, como contra el Chelsea, de empeine, y por lo menos que fuera al arco, y pasara lo que pasara. Se te pasan un montón de cosas por la cabeza. Pero en ese momento hay que actuar rápido, es una final y tenés que actuar a mil.

-Biglia dice que todos los días piensa un poco en esa final. ¿A vos también te pasa?

-Y, sí. Imaginate si hubiéramos sido campeones del mundo, habría cambiado todo. Fuimos merecedores por eso te da más bronca. Lo podríamos haber ganado.

-¿La foto en la que estás pasando por al lado de la Copa es la más triste de tu vida?

-Y, es una foto dura. Estábamos a nada de poder levantarla y pasarle por el costado fue terrible.

-Es decir que el dolor no pasa…

-Claro. Yo cuando pierdo siento bronca, impotencia, me duele. Como dije el otro día, desde que nació mi primer hijo lo vivo de otra manera. Pero eso no significa que no me duela ni me afecte.

Fuente: https://www.clarin.com/deportes/mundial-2018/lionel-messi-vueltas-debemos-gente-deuda_0_rkCfKoI5z.html

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments