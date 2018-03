¿Lo defendió? Para Eva de Dominici, Juan Darthés “está destrozado”

La actriz criticó a Calu Rivero. “Está muy bien denunciar, pero está muy mal abordado, la condena social es impresionante”, disparó.

“Claro que acepto la frase es #NoesNo, es lo que le digo a mi hermana y le diría a mis hijos, yo tuve una situación con un director y me bajé de una película, no digo su nombre porque murió y yo era muy chiquita….yo tenia 16 años y durante una hora me ofreció cocaína… cosas muy feas”, expresó este lunes la actriz Eva de Dominici cuando le pidieron su opinión sobre el caso Juan Darthés – Calu Rivero.

Según la artista, “lo pusieron a Adrián Suar en una situación incómoda” y para ella “Juan Darthés está destrozado”. “¿El cambio tiene que ser así?, para Juan va a ser muy difícil salir de esto”, cuestionó de Dominici.

Y disparó: “Está muy bien denunciar, pero está muy mal abordado, la condena social es impresionante”.

