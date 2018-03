Futbol: “La liga realizó el fixture y decidió la fecha de inicio”

El Comité Ejecutivo de la Liga Riojana de Futbol, llevó a cabo el sorteo del fixture para el torneo oficial 2018, que daría inicio el próximo 6 de Abril. Se confeccionaron tres zonas y habrá fecha interzonal y de clásicos.

Aquí el fixture completo por zona:

FIXTURE COMPLETO – LIGA RIOJANA DE FÚTBOL 2.018

–Válido para 1° División y Reserva–

Inicia el viernes 06/Abril.-

Así quedaron las zonas:

ZONA “A”: Tesorieri, Defensores de la Boca, Riojano, Independiente, Unión y Alianza de Sanagasta.

ZONA “B”: Rioja Jr., San Martín, Racing, San Lorenzo, San Vicente y Alas Argentinas.

ZONA “C”: Andino, Estudiantes, San Francisco, Vélez, San Román e Independencia de Patquía.

1° FECHA – 6 de Abril

Zona “A”: Def. Boca vs. Unión; Riojano vs. Alianza; Independiente vs. Tesorieri.

Zona “B”: San Martín vs. San Vicente, Racing vs. Alas Argentinas; San Lorenzo vs. Riojano.

Zona “C”: Estudiantes vs. San Román; San Francisco vs. Independencia; Vélez vs. Andino SC.

2° FECHA

Zona “A”: Tesorieri vs. Riojano; Unión vs. Independiente; Alianza vs. Def. Boca.

Zona “B”: Rioja Jrs. FC vs. Racing; San Vicente vs. San Lorenzo; Alas Argentinas vs. San Martín.

Zona “C”: Andino SC vs. San Francisco; San Román vs. Vélez; Independencia vs. Estudiantes.

3° FECHA – PARTIDOS INTERZONALES (Cada uno suma en la tabla de su Zona)

Tesorieri vs. San Vicente; Def. Boca vs. Alas Argentinas; Riojano Vs. San Lorenzo; Independiente vs. Andino SC; Unión Vs. Estudiantes; Alianza vs. San Francisco; Rioja Jrs. FC vs. Vélez; San Martín vs. Independencia; Racing vs. San Román.

4° FECHA

Zona “A”: Def. Boca vs. Tesorieri; Riojano vs. Independiente; Alianza Vs. Unión.

Zona “B”: San Martín vs. Rioja Jrs. FC; Racing vs. San Lorenzo; Alas Argentinas vs. San Vicente.

Zona “C”: Estudiantes vs. Andino SC; San Francisco vs. Vélez; Independencia vs. San Román.

5° FECHA

Zona “A”: Tesorieri vs. Alianza; Riojano vs. Unión; Independiente vs. Def. Boca.

Zona “B”: Rioja Jrs. FC vs. Alas Argentinas; Racing vs. San Vicente; San Lorenzo vs. San Martín.

Zona “C”: Andino SC vs. Independencia; San Francisco vs. San Román; Vélez vs. Estudiantes.

6° FECHA – PARTIDOS INTERZONALES (Cada uno suma en la tabla de su Zona)

Tesorieri vs. Andino SC; Def. Boca vs. San Francisco; Riojano vs. Estudiantes; Independiente vs. Rioja Jrs. FC; Unión vs. Racing; Alianza vs. San Martín; San Lorenzo Vs. Independencia; San Vicente vs. San Román; Alas Argentinas vs. Vélez.

7° FECHA

Zona “A”: Def. Boca vs. Riojano; Unión Vs. Tesorieri; Alianza Vs. Independiente.

Zona “B”: San Martín vs. Racing; San Vicente vs. Rioja Jrs. FC; Alas Argentinas vs. San Lorenzo.

Zona “C”: Estudiantes vs. San Francisco; San Román vs. Andino SC; Independencia vs. Vélez.

8° FECHA

Zona “A”: Unión vs. Def. Boca; Alianza vs. Riojano; Tesorieri vs. Independiente.

Zona “B”: San Vicente vs. San Martín; Alas Argentinas vs. Racing; Riojano vs. San Lorenzo.

Zona “C”: San Román vs. Estudiantes; Independencia vs. San Francisco; Andino SC. Vs. Vélez.

9° FECHA – PARTIDOS INTERZONALES (Cada uno suma en la tabla de su Zona)

Tesorieri vs. San Román; Def. Boca vs. Vélez; Riojano vs. Independencia; Independiente vs. San Lorenzo; Unión vs. Alas Argentinas; Alianza vs. San Vicente; Rioja Jrs. vs. San Francisco; San Martín Vs. Estudiantes; Racing vs. Andino SC.

10° FECHA

Zona “A”: Riojano vs. Tesorieri; Independiente vs. Unión; Def. Boca vs. Alianza.

Zona “B”: Racing vs. Rioja Jrs. FC; San Lorenzo vs. San Vicente; San Martín vs. Alas Argentinas.

Zona “C”: San Francisco vs. Andino SC; Vélez vs. San Román; Estudiantes vs. Independencia.

11° FECHA

Zona “A”: Tesorieri vs. Def. Boca; Independiente vs. Riojano; Unión vs. Alianza.

Zona “B”: Rioja Jrs. FC vs. San Martín; San Lorenzo vs. Racing; San Vicente vs. Alas Argentinas.

Zona “C”: Andino SC vs. Estudiantes; Vélez vs. San Francisco; San Román vs. Independencia.

12° FECHA – PARTIDOS INTERZONALES (Cada uno suma en la tabla de su Zona)

San Vicente vs. Andino SC; San Lorenzo vs. San Francisco; Alas Argentinas vs. Estudiantes; Rioja Jrs. Fc vs. Def. Boca; San Vicente vs. Riojano; Racing vs. Tesorieri; Independiente vs. San Román; Alianza vs. Vélez; Unión Vs. Independencia.

13° FECHA

Zona “A”: Alianza vs. Tesorieri; Unión vs. Riojano; Def. Boca vs. Independiente.

Zona “B”: Alas Argentinas vs. Rioja Jrs. FC; San Vicente vs. Racing; San Martín vs. San Lorenzo.

Zona “C”: Independencia vs. Andino SC; San Román vs. San Francisco; Estudiantes vs. Vélez.

14° FECHA

Zona “A”: Riojano vs. Def. Boca; Tesorieri vs. Unión; Independiente vs. Alianza.

Zona “B”: Racing vs. San Martín; Rioja Jrs. FC vs. San Vicente; San Lorenzo vs. Alas Argentinas.

Zona “C”: San Francisco vs. Estudiantes; Andino SC vs. San Román; Vélez vs. Independencia.

15° FECHA

Denominada “FECHA DE CLÁSICOS”, – En las próximas horas Liga Riojana de Fútbol determinará los cruces-

