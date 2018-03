Escándalo: Guillermo Moreno fue un increpar a Eduardo Feinmann en vivo y casi se agarran a trompadas

“No sabés nada vos, tu opinión me tiene sin cuidado, porque es tan alta como tu estatura”, disparó el exsecretario de Comercio.

Tras casi dos años, el periodista Eduardo Feinmann y el exsecretario de Comercio durante el kirchnerismo, Guillermo Moreno , volvieron a cruzarse y casi terminan a las trompadas nuevamente.

Todo a la hora de este lunes en un estudio televisivo del canal de noticias A24, cuando Moreno fue invitado al programa de Mauro Viale, donde despotricó contra las políticas de ajuste del gobierno de Mauricio Macri y ya sobre el final, a la hora del paso entre Viale y Feinmann, el ex funcionario kirchnerista cruzó al conductor conservador.

“Si no sabés nada vos, tu opinión me tiene sin cuidado, porque es tan alta como tu estatura”, comenzó su ataque Moreno frente a un comentario que hizo el panelista de Animales Sueltos, que no se llegó a escuchar por estar sin pecado micrófono

“Nos agarramos cuando quieras, cuando quieras. Sos un caradura”, le reprochó a Moreno cuando se acercaba a Feinmann, que se refugió detrás de sus compañeros para evitar pasar al papel al aire.

