El llanto de Luciano Castro al hablar de la familia que formó

El actor se quebró en el living de Cortá por Lozano cuando le mostraron fotos junto a sus tres hijos y Sabrina Rojas.

Orgulloso padre de familia, Luciano Castro (42) se emocionó hasta las lágrimas en su visita a Cortá por Lozano. En el regreso de Verónica Lozano a la pantalla de Telefe, y a modo de promoción de lo que será 100 días para enamorarse, la ficción que protagonizará en ese canal junto a Carla Peterson, Nancy Dupláa y Juan Minujín, el actor abrió su corazón.

El momento más emotivo de la entrevista fue cuando la conductora indagó respecto de su rol de papá, al tiempo que mostró algunas fotos del álbum familiar. “Me emociono porque logré algo importante en la vida, que es un familia. Me costó un montón”, se sinceró Luciano conmovido.

Sin perder la ternura, bromeó tras ver postales junto a su esposa, Sabrina Rojas (37), sus hijos en común, Esperanza (4) y Fausto (2), y Mateo (16), fruto de una anterior relación: “No me pongan el pianito, ja, ja. Me emociono bien. A mí todo me costó un montón, y ver lo poco que logré, me pone muy contento”.

Más tarde, Luciano Castro estalló en carcajadas cuando su hijo mayor le recordó divertidas anécdotas de cuando era más chico. “Cuando era chiquito me clavabas un cierre hasta la garganta y me ponías 20 gorros, por esa obsesión que tenés con el frío y los resfriados”, contó el joven boxeador amateur.

Tras una risa nerviosa, Luciano Castro sentenció: “Es un tarado. El dice eso, pero es asmático severo. Entonces, con un moco para un asmático severo terminás en guardia y después internado. Fausto también es asmático severo. Mis dos hijos varones. Me volvía loco, y cuando empezó a tomarse el deporte en serio le expliqué que se saque la ropa transpirada, porque se iba transpirado a la casa. De chico lo abrigaba, le ponía de todo y me detestaba. Ahora me sigue detestando, pero ya es más grande”.

