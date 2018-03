El doble de Luis Miguel confesó que lo reemplazó en Argentina

Después de casi 8 años de rumores, el principal imitador de Luis Miguel confesó que lo reemplazó en un show.

Después de casi 8 años de rumores, el principal imitador de Luis Miguel confesó que lo reemplazó en un show del ídolo mexicano en 2010 en la provincia de San Luis. Dijo que el astro se fue por problemas técnicos. Contó que a él lo tenían en cuenta para distintos eventos en los que Luis Miguel no quería participar o cuando era necesario despistar a la prensa.

Sin embargo, ante la pregunta de los periodistas confesó lo que pasó en 2010, una situación que se convirtió en un mito entre los seguidores del “rey”.

“Hace 20 años me dedico a esto, hice muchos despistes de prensa y fans cuando él llegaba a la Argentina”, contó y luego dijo que muchas veces, cuando Luis Miguel no quería mostrarse o dar notas, a él lo contrataban para armar “simulacros”, en los que fingía ser el cantante y estar en un lugar público, con el objetivo de “agitar la prensa”.

“Hay contrato de confidencialidad y mucho no puedo contar, pero en San Luis hubo un episodio cuando por una falla técnica el artista se negó a salir y me tuve que hacer cargo”, dijo.

“Los invitaría a ver videos” sostuvo en referencia al recital al evento de 2010.

“Yo soy un actor que me contratan para realizar una actuación en un lugar determinado. A mí me toca hacer siempre el mismo personaje a diferencia de otros actores, yo siempre estoy caracterizado igual. Nunca me imaginé trabajando y viviendo de esto. Me gusta ser parecido y darle alegría a la gente”, agregó.

Mirá el video:





Fuente: http://losandes.com.ar/article/view?slug=fin-de-un-mito-el-doble-de-luis-miguel-confeso-que-lo-reemplazo-en-un-show-en-argentina

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments