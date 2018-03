El acto central de inicio de clases será el lunes en el Colegio Provincial N° 9

Dando cumplimiento al calendario escolar, inicia el Ciclo Lectivo 2018 y los alumnos de toda la provincia regresan a las aulas el próximo lunes. El acto central del comienzo de clases se realizará en esta capital, en el Colegio Provincial N° 9, a las 9. El ministro de Educación Juan Luna resaltó que el Gobierno de la Provincia cumplió con los compromisos asumidos por lo que el lunes iniciará con normalidad el año escolar.

Por otra parte, dijo que se aplicará el descuento correspondiente a los docentes que no asistan a sus lugares de trabajo sin causa, ya que no están cumplidos los protocolos para el paro, al que consideró una medida política que corresponde a un enfrentamiento de CTERA con el Gobierno nacional. “No vamos a tener una mejor educación con menos días de clases. No supeditemos el interés por nuestros alumnos a las peleas políticas”, expresó.

A pocas horas del inicio del ciclo lectivo 2018, el ministro de Educación Juan Luna aseguró “está todo listo para el lunes”. “Estamos a la espera del día lunes que, como anunciamos, vamos a empezar las clases”, enfatizó. En ese sentido, resaltó “lo que había que hacer está hecho, los compromisos que habíamos asumido están cumplidos, ahora viene lo más importante que es empezar las clases con el pie derecho y trabajar para que este sea un buen año escolar, un año fructífero para los chicos, que son la clave de todo”.

Luego, se refirió al paro anunciado por un sindicato docente y lo desestimó, indicando que corresponde a una medida política y considerando que los estudiantes riojanos no pueden estar supeditados a contiendas entre una entidad gremial y el Gobierno nacional. “El paro al que llama AMP es político porque tiene un mandato por parte de CTERA, como lo tienen todos los gremios que responden a esta entidad gremial, de anunciar paros”, explicó.

Afirmó luego: “soy muy respetuoso de AMP, no voy a polemizar con ellos, pero no podemos aceptar de ninguna forma que por una pelea que existe entre CTERA y el Gobierno de Mauricio Macri en las provincias, y puntualmente en La Rioja, no comiencen las clases”.

“Hay mucho de política nacional, de un enfrentamiento que CTERA tiene con el Gobierno nacional que nosotros acompañamos, comprendemos, pero no nos parece que sean los chicos de La Rioja los que pierdan días de clases”, manifestó.

De inmediato hizo referencia al compromiso cumplido del Gobierno Provincial con los maestros riojanos. “Nosotros habíamos dicho que íbamos a dar un aumento aun cuando la paritaria no se cierre. A la paritaria no quiso venir AMP. Nosotros hemos dado un aumento y estamos predispuestos a seguir hablando en esta cuestión. El gesto que teníamos que tener para el inicio de clases lo hemos tenido y en función de eso es que consideramos que las condiciones están cumplidas para que las clases comiencen regularmente”, enfatizó.

En este marco, Luna analizó que “no vamos a tener una mejor educación con menos días de clases”. “No creo que en el anhelo de tener una mejor educación supeditemos el interés de nuestros alumnos a las peleas políticas que se generan por el enfrentamiento de CTERA con el Gobierno de Mauricio Macri”, sostuvo.

Así también, dio a conocer que al docente que no vaya a trabajar el lunes sin causa, se le descontará como corresponde. “No hay causas para el paro.

De hecho, no están cumplidos los protocolos para el paro. No existiendo causa para no trabajar, tendremos que aplicar la disposición que establece que si no se trabaja se aplica el descuento”, explicó.

El titular de la cartera educativa recordó que “durante todo el mes de febrero nos reunimos con los sindicatos, invitamos a AMP para hablar, para construir algo colectivamente, junto a los otros sindicatos”.

Finalmente, planteó: “no usemos para fines de política sindical el inicio de clases, porque así se viene abajo la política pública, la provincia de La Rioja”. “Sí hay un problema de fondo y es que tenemos que trabajar y lograr un mejor salario para los docentes, a quienes comprendo porque hay un contexto económico perjudicial, que lamentablemente no manejamos desde la Provincia, hacemos lo que podemos en ese contexto”, subrayó.

“No se puede poner en estado de incertidumbre, de zozobra a la sociedad por cuestiones de política sindical, nos pongamos a trabajar por lo que se viene, los invito a pensar en tónica de los próximos años”, completó.

