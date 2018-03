“De buena no tenés nada, no te hagas la carmelita descalza”

Flor de la Ve picantísima con Viviana Canosa.

Desde 2013 que hay dardos cruzados entre Viviana Canosa con Florencia de la Ve. Días atrás en Los Ángeles de la Mañana, la panelista estrella recordó cómo comenzó el enfrentamiento entre ambas, tras una desafortunada frase de la periodista, en la que definía un cruce que la capocómica tuvo con Marcelo Polino como “dos tipos que se pelean bien”. Y la morocha volvió a la carga.

Todo se originó cuando Viviana le dio una nota en LAM en la que habló de su divorcio de Alejandro Borensztein, y fue consultada por la enemistad que tiene con la panelista: “A mi también me dolieron muchas cosas, somos grandes todos y cuando uno pide perdón y el otro no las acepta, es un problema del otro. Me ha pasado de estar de un lado y del otro. Me está pasando algo y tengo ganas de preservarme. En otro momento hablamos”, lanzó la periodista, mientras entraba a la radio para conducir su programa. “No me arrepiento de nada. Es un bardo que no tiene ningún sentido, es un momento especial de mi vida y les pido que lo respeten”, finalizó.

Sin vueltas, Florencia salió al cruce: “Es gracioso porque ella me ofende y la ofendida es ella”, empezó. “En aquel momento no quise aceptar sus disculpas porque me pareció extremadamente feo lo que hizo. Fea la actitud. ¿No tengo el derecho de hacerlo? Fue cruel, discriminatoria y un montón de cosas más. En ese momento decidí no perdonarla, hoy por hoy que ya pasaron muchos años, me da exactamente igual”, lanzó.

“En el 2001 yo había tenido una crisis con Pablo (Goycochea) y ella fue extremadamente cruel. Dijo mentiras, de cosas que no habían sucedido. Viste que el pez por la boca muere”, lanzó, e indicó que fue cuando era parte de Intrusos. “¿Ahora de qué se viene a sorprender? Las cosas como son. Conocemos las reglas del juego, pero tampoco te vengas a hacer la carmelita descalza porque de buena no tenés nada y nunca lo fuiste”, finalizo Flor de la Ve, durísima.

