CASAS DESTACÓ LA IMPORTANCIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES

El gobernador Sergio Casas participó de la Caminata de Mentoreo organizada

por la Fundación Internacional Vital Voices Global Partnership a nivel

mundial y Voces Vitales Argentina a nivel regional, que tiene como objetivo

conectar a mujeres líderes del ámbito público y privado con líderes

emergentes en sus comunidades. La actividad se llevó a cabo en simultáneo

en más de 150 ciudades de 85 países, en La Rioja se realizó este sábado en

el Parque de la Ciudad. En la ocasión el mandatario riojano destacó “la

mujer no puede estar por delante del hombre ni el hombre estar delante de

la mujer, se trata de un complemento para vivir en la sociedad”.

En el encuentro también estuvieron presentes la diputada Provincial,

Teresita Madera; la secretaria de la Mujer, Teresa Núñez; la embajadora

Nacional de Voces Vitales, Laura García y las organizadoras de la caminata

de Mentoreo, Fátima Casulli, Cristina Maldonado y Manuela Calvo. Cabe

mencionar que es un evento local con impacto global que se suma al

movimiento de las Global Mentoring Walks.

*Por más mentoras en la sociedad*

En esta ocasión el Ejecutivo Provincial agradeció poder compartir estos

momentos con mujeres importantes de la Provincia y sostuvo que “estos

eventos tienen que ver con ser emprendedor, se trata de lo que uno se

predispone para el día a día, el año y para una vida, que es proponerse ser

y trabajar a consecuencia de ello”.

Precisó que “la mujer no puede estar por delante del hombre ni el hombre

estar delante de la mujer, se trata de un complemento para vivir en la

sociedad”. De igual modo hizo referencia a los cambios que se tienen

durante la vida: “el cambio se da permanentemente en la vida, viene innato

con el ser humano, no puede ser propiedad de nadie”.

Nuevamente se mostró contento de participar y expresó que “estoy feliz de

estar acá y de que se haga en La Rioja porque existen aprendices que luego

también van a ser mentoras. Quiero aportar un granito de arena en este

mentoreo, que no es ni más ni menos que esperar que alguien presente un

desafío y ese se convierte en el mentor de uno”.

Señaló que “es importante que todas las mujeres y varones puedan aprender,

uno en la vida no termina de aprender nunca y no me quiero apropiar de este

pensamiento porque ya lo dijeron muchos antes, pero uno va transcurrir los

últimos minutos de su vida y todavía va seguir aprendiendo”.

*Complemento de vida*

Igualmente el mandatario Provincial destacó la importancia de la mujer en

el mundo y sostuvo que “las mujeres juegan un rol importante, en mi caso en

la función que llevo adelante sin sus aportes no podríamos sostenernos

antes las dificultades que se nos presentan. De esta manera resaltó el

discurso de la embajadora Nacional de Voces Vitales: “como dijo Laura

Gracia, se trata de desafíos permanentes, las dificultades son momentos de

oportunidad y se busca igualdad de oportunidades, en este momento de crisis

es muy lindo armar este equipo de mentores para que juntos podamos

construir pueblos mejores”.

Remarcó que “el sueño de uno es tener un país más justo, libre, soberano,

solidario y fraterno que deje de haber individualismo, sectarismo, como

aquellos que se creen más porque critican al otro y es importante también

pararse dentro de uno y criticarse a uno mismo, hacer una autocrítica y

valorar en el otro las virtudes”.

Por otro lado se refirió a la diputada Provincial Teresita Madera y dijo

que “aparte de ser una compañera y amiga es una gran mentora de muchos años

que presenta proyectos para las mujeres desde que la conozco y son uno

mejor que otro”. Seguidamente citó una frase de carácter bíblico e indicó

que “no camines adelante mío porque no sé si puedo seguirte, no camines

detrás mío porque no sé si puedo guiarte, ven camina a mi lado y juntos de

la mano construiremos al mundo”.

Por último enfatizó que “las mujeres tienen que caminar a la par nuestra,

cuando se dio el término genérico hombre la gran diferencia está en

entender la diferencia entre varón y mujer, porque cuando Dios creó al

mundo, desde el punto de vista dogmático, hizo a la mujer para estar al

lado del hombre y al hombre para estar al lado de la mujer, solos no pueden

generar algo esencial como es la vida, entonces en definitiva lo que quiero

decir es que el hombre no puede por si solo ni la mujer tampoco, con el

complemento surge la vida”.

