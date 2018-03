“Sus hechos y excesos inapropiados me hicieron mucho daño”, aseguró la actriz.

Calu Rivero, sobre Juan Darthés: Desde la producción me pidieron que me callara, que no contara

La actriz Calu Rivero rompió el silencio este lunes y habló del caso que la tiene como protagonista junto a su colega Juan Darthés, a quien acusó de haberla acosado sexualmente durante el rodaje de la telenovela “Dulce Amor” en 2012.

“Sus hechos y excesos inapropiados me hicieron mucho daño, lo que más me afectó fue su respuesta de ‘Ok, no lo hago mas’ y que lo siga haciendo”, expresó Rivero, quien detalló que dichos excesos estaban “fuera de guión”. “El guión no decía ‘beso que le pone la mano en tal lugar'”, aseguró.

“No tiene que ser tan difícil que alguien te diga que te incomoda. Entonces, una persona sabe cuando se esta pasando y cuando no”, se lamentó Rivero, al tiempo que reconoció, en diálogo con el programa Intrusos: “Yo un día estaba en escena y mi cuerpo se paralizó y dije ‘algo esta mal’ (…) Yo hacía escenas donde le tenia que morder la espalda, aunque yo ya no quería. En mi cabeza decía que jamás iba a dejar que lo que le pase a Calu le pase a Natasha (el personaje). No tuve el valor de decir basta, seguí por la presión, porque era chica, porque era mi sueño, porque iba a pelear hasta que pueda”.

En otro pasaje de la nota, Calu admitió que algunas colegas cuyo nombres prefirió no revelar, le advirtieron sobre Juan Darthés. “Guarda, me dijeron”, detalló.

Asimismo, explicó que, tras cuatro meses de rodaje, los “excesos” de Darthés la llevaron a vivir una “lucha interna” en el marco de un panorama “insano”. “En una seguidilla de escenas que eran más comprometidas, llegué a mi casa llorando”, contó.

Y continuó: “En un momento mi amor propio dijo ‘basta’ y me fui. Fue gracias al terapeuta, porque en mi cabeza no entraba la idea de irme de una tira”.

A su vez, la artista reconoció: “Lloré adelante de compañeros, la pasé mal. Convivía desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hoy me arrepiento de priorizar mi carrera a mi malestar emocional”.

“Desde la producción me pidieron que me callara, que no contara. El acuerdo fue que por favor me vaya en silencio, yo quería irme así que dije que sí. Me pidieron volver al final, le dije que con mi familia, sí, con la historia de amor, no”, develó.

Y sintetizó: “Les dije que no era joda lo que planteé. Basta de minimizar a la mujer y tratarla como tonta. Basta de empujarnos a un límite, porque las mujeres estamos fuertes. La marcha (del 8M) fue eso. ¡Basta porque nos despertamos!”.

Además, reveló que llamó a Adrián Suar antes de publicar la carta que escribió y que le contó todo lo que vivió.

