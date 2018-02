Yanina Latorre reveló el motivo de la ruptura entre Jimena Barón y Juan Martín del Potro

Según contó la panelista de “LAM”, el tenista mantendría una relación paralela con otra mujer mientras estaba de novio con la actriz.

A un año del comienzo del romance, Jimena Barón y Juan Martín del Potro estarían pasando por una fuerte crisis de pareja. Y, según afirmó Yanina Latorre la ruptura ya es una hecho.

Lo cierto es que ahora comenzaron los rumores de una tercera en discordia por parte del tenista. Según trascendió, él nunca dejó de relacionarse con otras mujeres mientras estaba de novio con la cantante y actriz.

La información la dio a conocer la panelista de “LAM” quien indicó: “Tengo el nombre de una mujer, que no lo voy a contar porque no es una persona conocida, que no es del medio. Es una chica joven que está súper enamorada de él, y que él nunca dejó de verla ni hablar con ella. Ella no quiere mediatizarse, pero tenemos gente en común y me enteré”.

Jimena habría comenzado a sospechar de una relación paralela a mediados de enero cuando él se fue a jugar fuera. “Las cosas empezaron a andar mal, porque venía todo mal desde diciembre. Trataron de recomponerlo. Yo dije que cuando volviera iban a estar separados y es tal cual, Jimena y Juan están separados”, agregó Yanina.

