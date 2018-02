¡Uh, qué golpe!

La actriz y cantante se encuentra en Punta del Este y compartió en su cuenta de Instagram un video en el pasillo del hotel cuando intentaba grabar una coreo junto a su hijo. ¡Todo terminó así!

Jimena Barón registró el momento donde protagonizó un blooper junto a su hijo en un reconocido hotel de Punta del Este, Uruguay, donde pasa unos días de descanso antes de emprender una maratónica gira como cantante.

Barón iba a realizar un baile junto a Momo y cuando se dio vuelta calculó un poco mal, a tal punto que su cabeza terminó impactando contra la de su hijo.

Por suerte, el hecho quedó en una gracia absoluta ya que los dos se encuentran bien y la cantante se encargó de aclararlo en su posteo para que no hayan malos entendidos.

“Seguimos vivos, no se preocupen”, puso Jimena y agregó que se postula para ser la “Mejor Madre 2018”.

Recordemos que la semana pasada Barón charló en exclusiva con este medio sobre el lanzamiento de su nuevo tema, “Que regreses tu”, y contó que es la primera vez que hace una canción que nada tiene que ver con su vida personal.

“Es el primer tema que sale de mi vida privada, no tiene que ver con mi actualidad. No regresaría con nadie. Estoy contenta, la idea era tener toda la energía para este proyecto. Voy a transitar todo esto sola. No busco estar en pareja ahora. Prefiero estar así”, aclaró tras la pública separación con el tenista Juan Martín Del Potro.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments