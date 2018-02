“No tengo miedo de ir preso ni de que me maten”

La Avenida 9 de julio luce colmada ante la convocatoria del gremialista camionero Hugo Moyano, la oposición y los partidos de izquierda.

El referente sindical de los Camioneros y la CGT Hugo Moyano abrió su discurso asegurando: “no estoy implicado en ningún tema de corrupción, pero si tuviera problemas tengo suficientes pelotas para defenderme solo. Estuve tres veces en cana, dos veces en la dictadura, mientras estos señores estaban debajo de la cama”.

“Disculpen, me salió el camionero de adentro, pero estoy cansado de escuchar tantas gansadas. Faltó que dijeran que firmé las amenazas que me atribuyen”, dijo luego Moyano un poco más calmo.

Luego fue el turno de facturarle la ausencia a sindicatos como el de Gastronómicos de Luis Barrionuevo. “En Mar del Plata habíamos dicho que si habían despidos en un sector, se convocaba a los trabajadores y todos los sindicatos tenían que apoyar”.

Moyano continuó: “esta movilización multitudinaria, toda de laburantes de distinta ideología política venimos con un solo objetivo: decirle al Gobierno. señor presidente no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de nuestra sociedad”.

También se refirió a los jubilados: “los han engañado con la reparación histórica. Hay jubilados que han cobrado $20 -por este concepto-“.

Además se refirió a las políticas económicas que se han llevado adelante durante el gobierno de Mauricio Macri: “han perjudicado a los sectores humildes, las familias, los niños”.

Luego dijo que la convocatoria “como dicen los medios pautadependientes no es para amenazarlos, no somos antidemocráticos, no somos desestabilizadores. Solo venimos a decirle que no sigan aplicando políticas que hipotecan el futuro del país. Lo decimos humildemente como laburantes”.

Posteriormente añadió: “hay más de un millón y medio de pobres y todavia quieren hacernos creer que van a hacer políticas para mejorar el país y atacan a los gremios para destruir la defensa que tienen los trabajadores”.

Después retomó: “nos tildaron de que veníamos a hacer una marcha violenta. No es así. Pero la pacificación se hace con sueldos que le permitan a las familias alimentar a sus hijos.

Finalmente arengó: “les digo a estos señores, los gorilas que le quieren quitar la dignidad a los hombres de trabajo y lo ratifico a los trabajadores: no tengo miedo de ir preso. Estoy dispuesto a ir preso si la Justicia lo dice. No tengo miedo de que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores”.

