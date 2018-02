No para: Mirtha Legrand se la agarró con el papa Francisco: “Me duele muchísimo que…”

“Cuando el Papa dice ‘recen por mí’, lo veo y pienso ‘rece usted por nosotros, también’, dijo.

Mirtha Legrand habló una vez más de su dolor ante la negativa del papa Francisco de visitar Argentina. Sucede que la conductora aseguró que le duele “muchísimo” que Francisco no venga al país y fue lapidaria con el Sumo Pontífice.

“Yo estoy muy dolida con el Papa, que no viene a Argentina. Yo soy católica practicante, me duele muchísimo que no venga, mucho. Hoy hay una noticia en el diario que dice que no va a venir este año tampoco”, expresó “la Chiqui” desde su programa este domingo por la tarde.

“¿Cuáles serían las razones? Porque si es porque estamos divididos, venga. Únanos a los argentinos”, agregó, y luego disparó: “Cuando el Papa dice ‘recen por mí’, lo veo y pienso ‘rece usted por nosotros, también’. Seguro lo hace, pero me duele muchísimo que no venga. Ha ido a Chile, Perú…”.

