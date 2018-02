Mal momento de Marina Calabró

Marina Calabró tuvo un accidente de autos camino a Intrusos.

Apenas comenzó Intrusos, Jorge Rial le contó a los televidentes que Marina Calabró estaba llegando tarde porque había sufrido un accidente con su auto. Minutos después, la periodista apareció en el piso con los ojos llorosos y relató el episodio que no tuvo consecuencias graves.

“Tuvo un choque Marina Calabró saliendo de radio Mitre. Estaba asustada, mandó un audio que nos angustió a todos, pero está bien de salud”, contó el conductor al inicio y unos minutos después apareció la panelista. “Estoy re asustada”, arrancó diciendo, mientras se fundía en un abrazo con Rial.

“Venía con el auto un poco abierta porque tenía que esquivar una obra, estaba parada por el tránsito, no podía doblar, medio aprisionada por el corralito de la obra y el tránsito. Cuando arranco para doblar un camión de reparto que venía por la izquierda dobla delante mío”, relató Marina. “El camión me enganchó el auto con una especie de fierro que tienen los camiones de reparo. Pasó y me arrancó el paragolpe, una óptica, pero nunca se dio cuenta”, explicó.

“Me pegué el susto de mi vida”, finalizó Marina Calabró, sobre el mal momento.

Fuente: https://www.ciudad.com.ar/espectaculos/marina-calabro-tuvo-accidente-autos-camino-intrusos-me-pegue-susto-mi-vida_94566

