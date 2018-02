Lo que dijo Macri sobre las paritarias, la búsqueda del submarino ARA San Juan y las jubilaciones

En una conferencia de prensa desde el retiro que comparte junto a sus ministros en la residencia Presidencial de Chapadmalal, Mauricio Macri se refirió a las negociaciones paritarias, la inflación, las ‘internas’ en el Gabinete, la búsqueda del submarino ARA San Juan y la actualización de la fórmula para calcular las jubilaciones.

– En las paritarias cada sector tiene que discutir de acuerdo a sus posibilidades, y son libres, como siempre. En las paritarias estatales hay otra circunstancia, es la capacidad que tenga cada distrito de afrontar esos aumentos. Vamos a ver distintos tipos de negociación.

– “Tenemos un compromiso que es combatir la inflación, esa es una de las razones por las que tenemos una parte importante de la población debajo de la línea de la pobreza”.

– “Este encuentro tiene que ver con un valor central que es el valor del equipo. Es importante dejar de tener pequeñeces internas que terminan afectando a los que necesitan que demos respuesta a sus problemas. Esas diferencias internas demoran, entonces hemos enfatizado mucho en eso”.

– “Tuvimos un 2017 en el que por primera vez en 100 años crecimos, bajamos el gasto, el déficit, los impuestos y la inflación. 2018 pinta para más de eso, y enero ha arrancado mejor de lo que pensábamos”.

– “Estábamos al borde de una crisis como la de 2001 y hoy estamos en un país que crece, que va a crecer por segundo año consecutivo, que no pasaba hacía una década. En dos años no vamos a resolver problemas acumulados durante décadas. Tenemos un mandato de transformar”.

– “Estoy convencido de que con esta reforma estamos protegiendo a los jubilados, y que las mentiras que les dijeron que iban a cobrar menos están llegando a su fin, porque van a cobrar más en forma sostenida. Cuando al final de año vean la inflación, van a ver que cobraron más que la inflación que tuvimos”.

– “Es frustrante, doloroso, que no hayamos podido dar con el submarino ni sus tripulantes, a pesar de que esta vuelta al mundo nos permitió pedirle ayuda al mundo. Fue el operativo de búsqueda más importante de la historia de la humanidad, con participación de muchos países. Lamentablemente el mar es inmenso, el submarino muy pequeño, y esta frustración es la que tenemos como resultado. Me comprometí con los familiares a poner una recompensa para que los profesionales de búsqueda del mundo con la mejor tecnología vengan a realizarla y seguir con la búsqueda nosotros con nuestros limitados recursos. Lamento no poder garantizar que lo vayamos a encontrar”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments