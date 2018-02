Jorge Triaca y el caso de la empleada en negro: “Presenté mi renuncia y Mauricio Macri me dio un respaldo total”

El ministro estuvo en el ojo de la tormenta después que se filtrara un audio donde insultaba a una ex empleada.

Jorge Triaca estuvo en el ojo de la tormenta este verano después que se filtrara un audio donde insultaba a una ex empleada. Acto seguido se comenzaron a conocer detalles del caso de Sandra Heredia, quien trabajó en negro muchos años y estaba registrada en el SOMU.

El ministro de Trabajo brindó una entrevista donde reveló que le presentó la renuncia a Mauricio Macri, pero que el Presidente no la aceptó. La charla completa que tuvo con el diario Clarín:

¿Cuál es su posición hoy de lo que pasó con su ex empleada?

-A ver. Primero de todo: ella tenía un vínculo laboral con mi hermano, que se encarga de las propiedades de mi hermana. Y acaba de cerrar un acuerdo de indemnización homologado con escribano en la provincia de Buenos Aires. El vínculo está terminado, particularmente el de mi hermano con ella.

¿No era empleada suya? Porque hay una entrevista en LN+ en la que usted la presenta como empleada.

-Trabajaba en una quinta de mi familia, donde íbamos todos y donde yo trabajaba los sábados por la mañana. Ella asistía ahí como casera.

¿Cuánto lo afectó que trascendiera el audio con los insultos?

– Yo ya he pedido perdón por el audio. Se lo pedí a Sandra el mismo día del hecho. La verdad es que fue un momento de mucha tensión, en el que no encontraba mi silla de ruedas. Es una situación muy difícil de entender para el que no está en silla de ruedas.

¿Sandra trabajaba en negro?

-No, eso no es así.

¿No?

-No. No solo no es así, sino que se llegó a un acuerdo de indemnización y de formalizó.

¿Por qué hizo que ingresara a trabajar en el SOMU?

-Esa es otra cosa que hay que aclarar. Ella estaba en la delegación del SOMU, pero seguía a cargo de la quinta. Cobraba por la quinta y hacía su tarea en el SOMU y fue idónea en eso porque sabía atender al público.

¿Pero cómo ingresó?

-Sabía hacer su trabajo. Pero más allá de eso, yo creo que no ha habido ningún delito ni la búsqueda de sacar ventaja ni de mi hermano ni de mi familia.

¿No hubo delito? ¿Por qué lo está investigando la Oficina Anticorrupción?

-No hubo delito. Yo ya hice mi descargo en la OA y conté cómo había sido contratada Sandra en el SOMU. Fue a través del interventor, que fue el que le propuso integrarse. Por otra parte, hay que entender el contexto en el que se llevó adelante esto. El SOMU no era un espacio de tranquilidad o de comodidad. EL SOMU era un gremio en el que hubo que desplazar a un conjunto de dirigentes, no solo al Caballo Suárez, que había tenido conductas extorsivas y delitos penales. Por eso están en prisión. Entrar en ese sindicato, en el que no hubo 270 contrataciones como se dijo sino que todo el tiempo hubo entre 80 y 90 personas…. Cada interventor entraba y se iba con su gente. En lugares de tantas tensión se necesitaba recurrir a gente cercana y de confianza.

¿Cuántos familiares suyos trabajan o trabajaron para el Gobierno?

-Cecilia, mi mujer, hace 15 años que trabajaba en el ministerio de Salud y todos los que la conocen saben la capacidad que tiene. Mi hermana Mariana era asesora en el Banco Nación de un director y cuando ese director se retiró, el presidente le ofreció ser directora. Yo no intervine. Y mi hermana Lorena había sido seleccionada por un “headhunter” para integrar la agencia de inversiones. De mis hermanas, como de mi esposa, puedo dar certezas de la idoneidad.

¿No tenía más familiares?

-No.

¿Está de acuerdo con la decisión de Macri de prohibir que trabajen familiares de funcionarios en el Gobierno?

-La sociedad está muy demandante de muestras claras de transparencia y de diferenciación. Entiendo que a veces podemos perder enormes capacidades, pero sé que la sociedad está curando heridas del pasado. Es necesario lo que hizo.

¿Pensó muchas veces en renunciar?

-Solo se lo propuse al presidente. Algo que ya había hecho desde el primer momento en que fui elegido. Y se lo reiteré en este caso, por supuesto.

¿Cuán respaldado se sintió para seguir?

-Total. Total. Le expliqué al Presidente todo lo que había pasado y él me dijo “tenés que seguir adelante, tenés una tarea importante”. Sentí su respaldo, el de Marcos Peña y el de todo el Gabinete.

¿Piensa que su caso afectó la imagen presidencial?

-No lo sé. Pero hay temas muchos más importantes en relación al Gobierno. Por ejemplo, cómo vamos a cambiar la Argentina.

