Hugo Moyano, contra el gobierno de Mauricio Macri: “Están fracasando, les queda poco tiempo”

Además, criticó a los gremialistas “que se doblegan y se ponen al servicio del poder” y ratificó la protesta del 22 de febrero.

Hugo Moyano expresó este domingo: “El objetivo del Gobierno es sacarle derechos al trabajador; pero yo creo que les queda poco tiempo. La gente está convencida de que este Gobierno está fracasando. Y como objetivo tiene la entrega del país”.

“La gente les creyó pero ya no les creen: dicen que la inflación va a ser menos del 20%, están todos los días despidiendo gente; los impuestos aumentan a diario. Las cosas que dicen ya no tienen sentido”, agregó.

Y continuó: “El país no va bien, no tenemos destino… ni siquiera tienen la capacidad de convencimiento para explicar lo que hacen; es un Gobierno que mezcla todo para callar a la gente y atemorizarla. Con algunos dirigentes gremiales lo está logrando, pero con nosotros no lo van a lograr”.

“Ellos fueron cómplices de los golpistas, ellos fueron simpatizantes de estas políticas como fueron con los militares”, consideró, en una entrevista con Crónica TV.

“La protesta del 22 será importante porque vamos a demostrar que hay mucha gente que no está de acuerdo con el Gobierno”, expresó, y vaticinó: “Va a haber más protestas”.

Y hablando de la fecha, Hugo confirmó, una vez más y para dar por cerrado el tema, que será el 22 en Av. Belgrano y 9 de Julio: “Son horarios diferentes, los respetamos (a los familiares de la tragedia de Once) y también vamos a hacer un homenaje; el nuestro será a las 18 y el de ellos es siempre a la mañana. Y además vamos a hacer un homenaje”.

También habló de la reforma laboral. Aseguró que “tanto (Mauricio) Macri como (Jorge) Triaca me lo pidieron (que la apoye) como me pidieron que firme paritarias por el 21 por ciento (en 2017) y como no hice nada se metieron conmigo”.

“Hace 4 meses que me vienen pidiendo que apoye lo que la CGT convalidó (por la reforma laboral), pero antes de votar en contra de los trabajadores prefiero ir en cana. Otros, no: se doblegan y se ponen al servicio del poder”, apuntó, y disparó: “Los gremios más adictos al gobierno reciben los beneficios (más allá de la asociación la chalar vino a la charla por el dinero de las obras sociales que les retuvieron a los gremios, unos 8.000 millones de pesos)”.

