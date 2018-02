Durán Barba: “La mayoría quiere la pena de muerte”

El ecuatoriano le restó relevancia al caso Chocobar, al remarcar que “ningún país del mundo se ha derrumbado porque un policía perseguía a un delincuente”.

El consultor político de Cambiemos Jaime Durán Barba sostuvo este lunes que según los datos de sus propias encuestas la “inmensa mayoría de la gente quiere la pena de muerte” en la Argentina, en medio de la polémica por el caso del policía Luis Chocobar.

“La gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes. Hemos hecho encuestas y la inmensa mayoría quiere la pena de muerte”, manifestó el principal asesor del presidente Mauricio Macri, al ser consultado sobre el caso Chocobar, procesado por “exceso de legítima defensa” tras haber ejecutado a un delincuente que había apuñalado a un turista estadounidense.

Al respecto, el ecuatoriano le restó relevancia a ese episodio, al remarcar que “ningún país del mundo se ha derrumbado porque un policía perseguía a un delincuente”.

Y agregó: “No vi el video y no tengo mucha idea de lo que pasó, si el policía corrió o no, no sé, no es un tema muy importante. La caída de esta semana en Wall Street, ese sí es un tema importante”.

Consultado por la percepción de la ciudadanía sobre la delincuencia, señaló que en sus encuestas se refleja que “mucha gente, sobre todos los sectores populares, sienten que no pueden salir de la casa, sienten que a su hijo lo matan si sale a la esquina, están desesperados”.

Al respecto, en declaraciones a Radio por Vos planteó que las “clases bajas” suelen pedir “que se reprima brutalmente al delincuente”, ya que viven en lugares “asediados por asesinos”.

Por otro lado, Durán Barba reconoció que en los últimos meses se registró una caída en la imagen del presidente Macri, aunque también le quitó importancia.

“Yo llevo encuestas en la Argentina desde 2004. Y la imagen sube y baja, es normal eso. Hay una caída, es cierto, pero mucho menor a la que yo había previsto, lo que me llamó la atención.

Si un político vive de la imagen es un irresponsable, porque la imagen fluctúa, cambia. Un político serio sabe que ciertas políticas van a ser impopulares y van a afectar su imagen, y sabe cómo prepararse para esa situación”, dijo.

Y agregó: “Ésta caída que se da no es un tema de fondo. El tema de fondo es que la economía se está recuperando y que el país sale para adelante. Ya no tenemos un presidente que baila con (Guillermo) Moreno en Angola (en alusión a Cristina Kirchner), tenemos uno en Davos”.

Por otra parte, el asesor cuestionó el desempeño del Papa Francisco, a quien catalogó de “activista político” y remarcó que es el Sumo Pontífice “menos popular que ha habido”.

“El actual Papa ha sido más político que teólogo. Es el Papa menos popular que ha habido. Ha ido al Vaticano a hacer política. En Chile fue muy triste: fue la primera vez en la historia que reciben a un Papa quemando iglesias”, evaluó.

Durán Barba además se refirió a la polémica por el caso del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y señaló que “no afecta en absoluto la imagen del Gobierno”, aunque aclaró que “lo que hizo fue una tontería”, en alusión a los insultos que propinó a su empleada doméstica, a la cual además había tardado un tiempo en contratar en blanco.

“Suponer que en un país donde existen tantas personas metidas de cabeza en la corrupción en serio lo más importante es que un ministro ha tenido una empleada en negro es una ridiculez”, completó.

Por último, el ecuatoriano dejó una frase desafiante sobre el enfrentamiento que el Gobierno está teniendo con el sindicalista Hugo Moyano: “El problema no es el señor Moyano. El problema grande es que en cinco años probablemente no habrá más camioneros porque los camiones van a ser manejados por robots”, sentenció.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments