Video: Alex Caniggia se tiró al pogo ¡y nadie lo sostuvo!

El hijo de Mariana Nannis se presentó con su show en Comodoro Rivadavia pero no tuvo suerte cuando se quiso hacerse el rock star y terminó siendo un papelón.

Cual estrella de rock, Alex Caniggia se quiso tirar al público en un show en una disco de Comodoro Rivadavia, pero nadie lo agarró ¡y terminó en el piso!

En un video publicado en Twitter por una de las asistentes se ve la caída y cómo una persona de seguridad quiere ver, desde el escenario, en qué estado se encontraba el “emperador” al momento del tropezón.

Pero eso no fue todo. Esa misma noche, Alexander también perdió los costosos anteojos de sol que llevaba puestos y no dudó en pedir ayuda para recuperarlos. “Perdí los lentes pero exploté la noche. Si se los ven puestos al que me los robó, mátenlo a piñas. Recompensa, una cena conmigo”, escribió en Instagram Stories, incentivando, con mal gusto, a la violencia.

Solo dos personas caminan por el agua, Jesus y el emperador pic.twitter.com/pb29f6IIeT — scarface (@BarrandeguyMrt) 14 de enero de 2018

