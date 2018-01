Qué dijo Manu Ginóbili tras quedar fuera del equipo titular del All-Star

El bahiense fue el segundo basquetbolista más votado dentro de la Conferencia Oeste, pero no le alcanzó para ingresar al Juego de Las Estrellas.

A sus 40 años, Manu Ginóbili se encuentra realizando una gran temporada en San Antonio Spurs. Este “rejuvenecimiento” hizo que los fanáticos vibraran con sus movimientos en cada juego y lo votaran para ingresar al All-Star Game que se disputará el 18 de febrero en Los Ángeles.

Pese a la enorme movida mediática que se originó alrededor de la figura de #Elpibede40 o Grandpa Juice (el jugo del abuelo, por no conocer lo que es el paso del tiempo), el argentino no logró ingresar dentro del quinto titular.

A pesar de haber conseguido 1.808.860 votos, hecho que le permitió ser el segundo más votado por los hinchas detrás de Stephen Curry en la Conferencia Oeste, el bahiense no será de la partida debido a que no recibió el apoyo de los jugadores y de los periodistas especializados. La otra posibilidad que tiene como para ingresar es si es elegido por los entrenadores para ser uno de los suplentes.

No obstante esto, Ginóbili dejó en claro cuál es su pensamiento al respecto. “Realmente aprecio y agradezco el tiempo y el esfuerzo que todos hicieron para llevarme al All-Star Game. Entiendo el cariño de la gente y me reconforta tanta generosidad, pero creo que no merecía ni de cerca estar en una cita así. Es un espectáculo para jugadores que tienen presentes mejores que el mío, como Curry, Harden, Westbrook, Klay Thompson, Jimmy Butler, Lillard, McCollum, Lou Williams, Chris Paul… Lo merecen más, así de simple. Yo ya tuve mis oportunidades y las disfruté, porque es algo fantástico formar parte de eso, pero ahora es tiempo de otros”, expresó el emblema del conjunto texano.

“La verdad es que el All-Star Game no es un reconocimiento a la carrera, no es un Oscar o un Martín Fierro a la trayectoria, sino que es un premio a los mejores jugadores de la temporada”, recalcó el basquetbolista, quien con este textual deja en claro porqué la cuenta de los Spurs dejó de promover la presencia del ’20’ en este evento.

Manu reconoció que al ver cómo los votos a su favor crecían considerablemente y cómo salieron a apoyarlo figuras de la talla de Lionel Messi, Sergio Kun Agüero, el presidente Mauricio Macri o diversas personalidades de Argentina, la situación comenzó a inquietarlo.

“Cuando esto de los votos comenzó a crecer, cuando dejó de ser una movida de mis seguidores habituales y entraron en escena los jugadores de la selección de fútbol, el presidente, gente de la televisión de Argentina, empecé a inquietarme porque no sabía qué hacer con todo ese apoyo”, esbozó.

Ginóbili también le dedicó unas palabras a la lesión que sufrió ante Atlanta Hawks: “Ahora que ya pasó toda esta locura, vuelvo a enfocarme puntualmente en recuperarme del golpe que recibí el otro día contra Atlanta. Me asusté en un principio, porque nunca había reaccionado la pierna de esa manera. Cuando llegué al vestuario se me había inflamado el cuádriceps. Había tenido otros golpes así, pero este me preocupó porque tenía un edema grande. Sin embargo, fue cediendo y me relajé. Ahora voy a comenzar a correr y a tirar al aro, ya que mi intención es estar nuevamente frente a Indiana”.

Los Spurs sucumbieron ayer por 83 a 86 ante Toronto Raptors y el domingo chocarán ante los Pacers, quienes figuran en la séptima colocación dentro de la Conferencia Este. San Antonio, tras la mencionada caída, aparece como tercero en el Oeste.

“No podemos encontrar un equilibrio. Me parece que defensivamente estamos bien y que eso es lo que nos mantuvo donde estamos. Pero ofensivamente estamos teniendo problemas, está costándonos anotar. De todas maneras, nos ayuda la temporada terrible que está teniendo LaMarcus, que nos sostiene en muchos partidos. Pero nos faltan puntos y lógicamente extrañamos a Kawhi, pero extrañamos al Kawhi sano, no al que juega dos partidos y no puede hacerlo en los dos siguientes”, concluyó Manu Ginóbili en una columna publicada en la edición impresa del matutino porteño La Nación.

