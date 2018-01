PAREDES URQUIZA Y APARICIO SE REUNIERON PARA TRABAJO EN CONJUNTO

El intendente Alberto Paredes Urquiza recibió a su par del Departamento Sanagasta, José Aparicio para dialogar sobre la coordinación del trabajo para el Chayero Sanagasteño que se realiza este fin de semana en el departamento vecino donde la comuna capitalina participará con los servicios con los cuerpos de inspectoría.

En la mañana de este jueves, el intendente Paredes Urquiza recibió en su despacho al Jefe Comunal José Aparicio, en una reunión cordial donde se diagramó el trabajo en conjunto que llevarán ambas comunas teniendo en cuenta que este fin de semana se realiza el Tradicional Festival Chayero Sanagasteño donde miles de riojanos asisten cada noche.

Teniendo en cuenta la envergadura del evento, ambas comunas trabajarán para resguardar el orden y para que el evento se desarrolle normalmente, al respecto Paredes Urquiza manifestó “hemos estado conversando con el intendente para que podamos colaborar desde nuestra parte en lo que es el servicio de inspectoría de contralor, para que el evento tenga fluidez, la seguridad y la tranquilidad de que la gente puede transitar en las mejores condiciones posibles”.

El Jefe Comunal capitalino además recalcó la importancia de que ambas comunas trabajen en conjunto afirmando “la región central que conforman los dos departamentos, tienen que complementarse adecuadamente para desarrollar su potencialidad, estos meses de verano que hay una gran cantidad de gente que va a Sanagasta, donde tenemos por fin de semana más de dos mil autos por día, eso es un bagaje importante en el aspecto económico que genera el turismo, la cultura también, entonces tenemos que saber complementar el trabajo para potenciarlo y darle a los capitalinos, sanagasteños, y a la gente que viene de otras provincias la posibilidad la posibilidad de transitar con seguridad y tener servicios como corresponde”.

Por su parte el intendente de Sanagasta, José Aparicio recalcó “yo creo que el festival no es solo el evento de Sanagasta, sino de toda la provincia, y sobre todo de capital porque por noche se movilizan casi 10 o 15 mil personas hacía sanagasta, y la capital en su 90 % así que me pareció necesario coordinar con el intendente Paredes Urquiza, por eso lo agradezco y aclaro que no es solo por ahora con el operativo de transito sino también el tema de la venta de entradas y demás y venimos a pedir permiso si se quiere para poder realizar publicidad”.

Ademásde agradecer a su par por la predisposición para trabajar mancomunadamente pidió a los visitantes que ayuden con el cuidado del departamento indicando “quiero pedir a los vecinos que nos visiten que cuiden Sanagasta para que se lleven una imagen linda y para que el próximo año estemos más motivados que ahora para seguir trabajando para mejorar”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments