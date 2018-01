Nancy Pazos “acribilló” a Moria Casán por sus dichos sobre el acoso: “A los 70 yo también voy a querer que me acosen”

“Si hay algo que me gusta es que me acosen”, había dicho la vedette en las últimas horas, lo que despertó una fuerte polémica

La polémica frasde que soltó Moria Casán en las últimas horas no para de generar repercusiones. Sucede que después de decir que “si hay algo que me gusta es que me acosen”, la periodista Nancy Pazos “atendió” a la vedette por Twitter. ¿Qué le djo?

Indignada por la soltura de Casán para referirse a un tema tan sensible como el el acoso, la expanelista de Los ángeles de la mañana y exparticipante del Bailando criticó duramente los dichos de la mediática.

“A los 70 yo también voy a querer que me acosen”, exclamó Pazos, enojada, y agregó: “El tema es el acoso y abuso cuando sos apetecible, deseable y sin recursos para defenderte”.

