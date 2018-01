La trágica historia detrás de “Zombie”, el hit que compuso Dolores O’Riordan

Todas las bandas tienen, al menos, un tema emblema y ese es para The Cranberries justamente “Zombie”, una canción que denuncia y visualiza las verdaderas víctimas de la guerra. En este caso particular habla de la tragedia de una familia, luego de que dos niños murieran en un ataque del IRA (Ejército Republicano Irlandés), la organización armada católico-republicana de Irlanda del Norte que durante décadas utilizó la violencia para lograr que ese territorio dejara de formar parte de Reino Unido y se incorporara a la República de Irlanda.

Dolores O’Riordan, la cantante del grupo que fue encontrada sin vida ayer en Londres, fue la cabeza detrás de ese hit que no pasó desapercibido para nadie. No solo tenía fuerza por tartarse de una denuncia sino que musicalmente representó un quiebre para la agrupación. Los irlandeses fueron por más y lograron fusionar elementos grunge donde las guitarras rasgadas y el ritmo denso maridanaban con los gritos agudos de la intérprete. Haciéndose así un equilibrio entre la ola border de los 90 con el canto tradicional de su país, donde se alternan graves y agudos. El tema ganó el premio a Mejor Canción en los MTV Europe Music Award en 1995.

A los 46 años, la cantante se encontraba en la capital de Gran Bretaña por una grabación musical y apareció sin vida. Por el momento se desconocen las causas de su muerte.

La banda debutó en 1993 con Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?, pero su fama mundial llegaría un año después con No need to argue, disco que incluía “Zombie”, para muchos el mejor tema de la banda.

La canción fue escrita por O’Riordan y se trata de un lamento en contra de la guerra inspirado en la muerte de Tim Parry y Johnathan Ball, de 12 y 3 años. Los niños murieron luego de que el IRA lanzara una bomba el 30 de marzo de 1993 en Warrington, Inglaterra. Además de ellos hubo decenas de personas heridas. “El corazón roto de otra madre está siendo sometido. Cuando la violencia causa silencio, nosotros debemos estar equivocados”, dice la canción.

El tema no solo retrata lo sucedido con esos niños sino que habla de las duras décadas que vivieron en Irlanda del Norte. Sobre todo en los 70 y 80, cuando se repetían fuertes enfrentamientos entre tropas británicas desplegadas en el territorio y los nacionalistas irlandeses.

“En tu cabeza, en tu cabeza, ellos están peleando. Con sus tanques y sus bombas. Y sus bombas y sus armas. En tu cabeza. En tu cabeza ellos están llorando”, grita Dolores. “´Zombie´ fue algo distinto a lo que habíamos hecho antes. Esta fue la canción más agresiva que escribimos”, había contado la cantante en una entrevista en noviembre de 2017.

Parte del éxito del tema se debió también a su video, que alternaba imágenes de la guerra con escenas de O’Riordan y un grupo de niños pintados de dorado alrededor de un crucifijo. El video, que hoy tiene casi 700 millones de visitas en YouTube fue dirigido por Samuel Bayer, quien también dirigió el video Smells Like Teen Spirit de Nirvana.

