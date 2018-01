Feroz cruce entre Verónica Ojeda y Matías Morla tras la difusión de un picante audio de Diego Maradona

Hoy salió a la luz un audio donde se puede escuchar a un Diego Maradona celoso de Verónica Ojeda. El material fue difundido en Intrusos y generó mucha incertidumbre. “Hola Verónica, los mandás a hablar a los nenes porque no podrás hablar porque estarás con alguno de tus novios. Decile a los put… de tus novios que al lado mío son caca”, se lo escucha decir al Diez.

Al enterarse de que se hizo público, el exfutbolista se comunicó de manera inmediata con su abogado, Matías Morla, para que aclare que el mensaje tiene entre tres y cuatro años.

Pero eso no quedó ahí. En Twitter se dio un cruce entre la mano derecha de Diego y Ojeda, quien manifestó que su cliente no ve a su pequeño hijo desde hace un año.

“¿Vos no entendés que hace un año no ve a Dieguito?”, le dijo ella. Y él respondió: “Vos sos capaz de entender que tengo tres hijos, con quienes hablo y veo a diario, a quienes disfruto y amo. Y que el padre de Dieguito no soy yo”.

Finalmente, Verónica retrucó: “Entiendo que no sos el padre. Pero sí sos su abogado. Como tal, deberías acceder en algo o tan solo ayudar. ¿No te parece?”.

