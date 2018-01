En las redes piden la renuncia de Triaca trás el escándalo de maltrato a una empleada

Tras el polémico audio que trascendió, en el que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, insulta y despide a su empleada doméstica, los usuarios de las redes sociales e incluso periodistas piden su renuncia.

La mujer trabajaba en la quinta de la familia del funcionario en zona norte y estaba en negro, en adicción a que el ministro la había “ubicado” en uno de los sindicato que intervino, el SOMU. Para colmo, su desvinculación de la finca fue a través de un escandaloso audio de WhatsApp en el que la insulta con extrema dureza.

“Pido disculpas por el exabrupto que circula en un audio. El mismo es en el marco de un diálogo personal, no condice con mi manera de actuar ni refleja mi forma de ser, y lamento que haya sido utilizado para sacar rédito de él”, se justificó.

En las redes, los usuarios no toleraron que Triaca tenga en negro a su empleada doméstica y piden su renuncia con el hashtag #ChauTriaca. También, varios periodistas, tanto de La Nación como de Infobae y corresponsales de medios internacionales pidieron su apartamiento.

Maltrato a empleada

Jorge Triaca echó a una empleada con un audio de WhatsApp, donde propina durísimos insultos contra la mujer.

“Sandra, no vengas eh. No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. ¡Sos una pelotuda!”. Con esta frase, el ministro de Trabajo despidió a una “casera” de su vivienda.

El audio lo dio a conocer el portal OPI Santa Cruz. La que la recibió es Sandra Heredia, su “casera” y asistente en la quinta propiedad del funcionario.

La empleada estaba en negro y no cobrará preaviso ni indemnización por el despido. Y además de todo, recibió esta fuerte agresión del ministro.

Heredia es una empleada que desde el año 2012 lo asiste en la quinta ubicada en Panamericana la cual es propiedad de Triaca junto con sus hermanos.

En declaraciones al portal OPI, Heredia (es parte del sindicato del SOMU, donde trabaja además como Delegada de la Intervención) afirmó: “Todo empezó un sábado cuando no llegué a tiempo para abrirle la puerta y Triaca se enojó. Quiero aclarar que no es que no fui, solo me retrasé diez o quince minutos porque al salir justo con el tiempo, se me atrasó el colectivo y no llegué algunos minutos antes que él llegara, como hacía siempre”, revela.

