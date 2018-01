Descubrió a su mujer chateando con un ex: le pegó, la desnudó y la echó a la calle

El hecho ocurrió en Santiago del Estero. La víctima negó haber sido infiel y sostuvo que el hombre es celoso y violento.

Él tiene 39 años y ella, 36. Están juntos desde hace casi una década y conviven en una casa del barrio General Belgrano de Santiago del Estero. La mañana del 19 de enero el hombre la despertó con una paliza brutal y eso es en lo único que coinciden.

Cara a cara en los Tribunales el programador de radio y sonido, que está detenido por golpear, desnudar y echar a la calle a su pareja, aseguró que se enfureció cuando la sorprendió mandándole fotos de ella desnuda por WhatsApp a un exnovio que tenía cuando iba al colegio secundario.

La mujer dijo que el hombre es celoso y que esta no fue la primera vez que le pegó. Una conducta violenta que ella atribuyó a sus problemas de adicción “a la marihuana y a la cocaína”.

“Él me despertó a golpes. Me sacó la ropa interior y llevó a la vereda. Ahí me vestí de nuevo. Mi ropa la puso en una bolsa de consorcio. Y mi moto, también la tiró afuera”, declaró la víctima y agregó que le pegó “trompadas y patadas”. Además, manifestó que “vive difamándola y burlándose” porque ella tiene una pensión por discapacidad.

Los médicos que la revisaron confirmaron la paliza, hablaron de “heridas en hemitórax occipital” y le dieron “15 días de curación”. La fiscal a cargo de la investigación ya ordenó una serie de medidas entre las que se incluyen pericias psicológicas a los dos involucrados y un informe socio-ambiental.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments