Casas: “Hay que construir un tiempo de paz, armonía, fraternidad y unión”

Luego de participar de la culminación de las fiestas patronales de verano, con la solemne despedida de las imágenes de San Nicolás y el Niño Alcalde, que vuelve a su templo, el gobernador Sergio Casas brindó una distendida entrevista a medios locales. El mandatario habló de la realidad provincial, la importancia de la unión de todos los riojanos bajo la sola bandera de La Rioja, fortaleciendo un diálogo serio y maduro.

Asimismo, hizo referencia a la necesidad de políticas nacionales activas de crecimiento y de igualdad. También, marcó el camino austero que atravesará la provincia durante el año en materia económica, pero con el firme objetivo de cuidar a los trabajadores. Además, expresó el deseo que la Provincia continúe siendo gobernada por el peronismo porque es el único partido que tiene la filosofía de luchar por el bienestar del pueblo.

“Hemos vivido el Tinkunaco, la fiesta del encuentro, algo que venimos pregonando desde hace tiempo”, comenzó diciendo el gobernador. Luego, hizo un repaso por la historia de la provincia, y consideró que “los riojanos tenemos que animarnos a cambiar el destino trágico que tuvimos a través de la historia. No en vano Facundo Quiroga, el Chacho Peñaloza han sido asesinados, no en vano Victoria Romero ha sido maltratada. Al ver la historia de esta provincia que fue cofundadora de la Patria, uno piensa que todos tenemos el pensamiento federal, pero no es así”.

De inmediato, expuso: “hubo hombres de la historia que son del interior del país, como Sarmiento que luchaban por el centralismo. Así en nuestra provincia hay hombres, como el compadre que lo entrega al Chacho. Uno a veces no entiende cómo hay hombres que son de nuestra provincia que siguen colaborando con ese centralismo”.

Casas planteó entonces que “eso se repite a través de la historia y, sin ánimo de entrar en polémicas, creo que es necesario que todos los riojanos luchemos por lo que nos corresponde”. “No luchemos por la mitad, porque no es el recurso de un gobernador, ni de un intendente en particular. Son los recursos para todos los riojanos”, remarcó.

Luego de hacer este análisis, expresó su deseo para este año: “que todos los riojanos tengamos fe y esperanza, esa alegría de la esperanza que no defrauda nunca, pero fundamentalmente vivir como verdaderos hermanas y hermanos riojanos”.

*Convocar al diálogo*

Respecto al mensaje que dejó ayer el obispo, el gobernador aseguró “no tengo problemas con el intendente”. “No me he expresado en su contra, al contrario, tengo mis respetos”, afirmó. Agregó asimismo que es conocido que tienen filosofías distintas, “hemos trabajado por proyectos distintos en las elecciones, pero cada uno se hará responsable de sus actitudes”, sostuvo. A la vez, ratificó: “mi actitud es seguir convocando al diálogo prudente, responsable, maduro”.

Recordó además que el mensaje del Papa “nos invita a trabajar por la dignidad, por la tierra, el techo y el trabajo”, y consideró que “hay que vivir de acuerdo a los designios de Dios”.

Así también, consultado por la ausencia de los dirigentes que representan al proyecto del Gobierno Nacional en las fiestas patronales de verano, dijo que son fiestas que no necesitan invitaciones.

Casas subrayó “hay que construir un tiempo de paz, armonía, fraternidad y unión entre todos”. Seguidamente, aprovechó para recordar a monseñor Angelelli que decía que hay que tener un oído en el pueblo y el otro en el evangelio. “Tener un oído en el pueblo significa escuchar el reclamo de lo que está pasando, la situación que está viviendo la gente”, dijo.

*Rumbo económico*

Luego, hizo referencia a las gestiones en el marco del Presupuesto Nacional. “Ha sido una lucha muy dura”, dijo y expuso que “más allá que nuestro reclamo era por 5.600 millones de pesos porque es lo que nos corresponde, obtuvimos la mitad, y con eso vamos a administrar de una manera austera para que no toquemos ningún empleado de la provincia”. “Eso creo que es un buen síntoma para nosotros más allá de lo que pueda suceder con el tema inflacionario”, indicó.

Asimismo, el gobernador explicó: “dicen que viene más plata a La Rioja, pero es desde un punto de vista cuantitativo, porque desde el punto de vista cualitativo vemos que el mismo dinero alcanza para menos, con lo que podemos ver en términos reales que la plata no es la misma de antes”.

Casas ratificó sus deseos que le vaya bien al Gobierno nacional, porque “es la voluntad del pueblo, somos democráticos, republicanos y sobre todo federales”. Y en este aspecto, profundizó sosteniendo que “más allá que mucho hablan del federalismo, es una filosofía de vida que significa distribuir igual a todos, atendiendo las desigualdades geográficas y de condiciones”. “No es lo mismo estar a 1.200 km que estar a 100 km del puerto. Comprar un pantalón en La Rioja no es lo mismo que comprarlo en Buenos Aires, porque no pagan los mismos fletes, aunque sí pagan los mismos impuestos”, expresó.

En ese marco, dijo que “cuando uno reclama políticas activas de crecimiento y de igualdad, es porque es injusto tratar igual a los que somos desiguales, desigualdad de condiciones, por la geografía. Las políticas activas tienen que corregir esas desarmonías”.

*La hora de los pueblos*

Más adelante, el gobernador Sergio Casas reafirmó su llamado a la unidad.

“Nos tenemos que despojar del interés individual, sectorial, hasta partidista, para ponernos la bandera de La Rioja en el pecho y marchar a los destinos de grandeza y reivindicar lo que legítimamente nos corresponde”.

“Es la hora de los pueblos, como decía el General Juan Domingo Perón”, enfatizó, a lo que agregó “los pueblos tienen que tomar su determinación, formar parte de un pensamiento que tiene que transformarse en una línea de acción y de marchar juntos a un destino de grandeza”.

“El General Perón decía que perseguía dos destinos, la felicidad y la grandeza de la patria. Creo que ese axioma está más vigente que nunca”, sentenció.

“Sapem”

En la ocasión, también hizo referencia a las empresas con participación estatal mayoritaria y dijo que “hay muchas que andan muy bien y sabemos cuáles son, y hay otras que están en un proceso de consolidación”.

Puso como ejemplo Parque Eólico Arauco y recordó que “La Rioja ha incursionado y ha obtenido el primer bono verde para la Argentina, que después lo revalidó obteniendo la segunda parte, lo que constituye un gran auge para La Rioja”. “Creo que de acá a dos o tres años La Rioja va a estar produciendo más de lo que consume en tema de energía, y si nosotros cumplimos con el plan en cinco o seis años La Rioja podrá producir y exportar energía eólica. Ahí los riojanos vamos a tener una gran fuente de recursos”, resaltó.

Finalmente, consultado por el futuro de la Gobernación de la Provincia, dijo “siguiendo mi creencia y mi filosofía, tiene que gobernar el peronismo porque son los que llevan la filosofía de luchar por el pueblo, por los que más necesitan y eso nadie más lo puede garantizar. Pero soy un hombre de la democracia, republicano y será el pueblo quien decida”.

