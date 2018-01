250 RIOJANOS SE BENEFICIARÁN CON EL PLAN “PROCREAR JÓVEN”

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

Julio Martínez semostró contento con los resultados del trabajo efectuado por la Subsecretaríade Desarrollo Urbano y Vivienda, que benefició a 40.000 jóvenes argentinos yentre ellos a 250 riojanos.“Es un aliciente para los jóvenes, el estadonacional los está acompañando en sus proyectos y quiere su pleno desarrollo”,sentenció el senador nacional. “Estaera una importante demanda de los jóvenes que no podían acceder a las líneashistóricas de crédito y como miembro del gobierno nacional me siento orgullosode que se los haya escuchado y hoy estos 40 mil jóvenes puedan iniciar elcamino a su casa propia”, sentenció Martínez. Respectoa los beneficiarios, el legislador nacional indicó “son jóvenes, con susfamilias que alquilaban y eso les causaba un perjuicio porque ese dinero ahoralo destinarán a pagar su propia casa”. Ycontinuó “son 250 jóvenes riojanos, que esperamos sepan aprovechar estaherramienta que les brinda el estado nacional para su pleno desarrollo y el desus familias”. Sobre el créditoElsenador nacional de Cambiemos y Fuerza Cívica Riojana, indicó que con esteprograma “Los beneficiarios pueden comprar una casa nueva o usada de un valorde hasta 60 mil UVAs (Unidad de Valor Adquisitivo), que al día de hoy son$1.200.000. El Estado Nacional los acompañará con un subsidio no reembolsablede hasta 12 mil UVAs, equivalente a $240 mil pesos”. Asimismo,continuó “los seleccionados deberán ahorrar durante 12 meses en un Plazo Fijo UVAs. El ahorro deberá ser de almenos del 5% del valor de la vivienda a adquirir, que será un ahorro mensualmínimo de 200 UVAs que al día de hoy son $4.000”. Finalmenteexplicó que “los beneficiarios se seleccionan por puntaje. Las personas conhijos, familiares discapacitados, o que se hayan anotado en algún llamadoanterior, tienen mayor puntaje”.

comments