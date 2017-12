Policía y Municipio trabajaran en conjunto en la prohibición de venta de pirotecnia

La Policía de la provincia y el Municipio de la Capital acordaron trabajar en forma conjunta con el objetivo de hacer cumplir la ordenanza que prohíbe la venta de pirotecnia. A partir de mañana jueves se realizarán las inspecciones correspondientes en los comercios del departamento Capital.

El acuerdo se logró en el marco de una reunión que se desarrolló esta mañana en las oficinas de Habilitación Comercial del municipio. Allí participaron el secretario de Servicios Públicos Cr. Alejandro Busso, la directora de habilitaciones Comerciales, Daniela Herrera, el comisario Jesús Torres a cargo del Departamento Repar de la Policía de la Rioja, y representaste de la Asociación Civil Ser Animal.

Al finalizar el encuentro el titular del Departamento del Repar de la Policía, Comisario Jesús Torres, manifestó que “fue una reunión fructífera, ya que pudimos coordinar el trabajo a futuro, en relación a la pirotecnia, en donde es sabido que no hay locales habilitados para la venta por lo cual el trabajo en conjunto va a ser con la policía, el municipio y las asociaciones a partir del día de mañana jueves”.

Agregó también que “se llegó a la conclusión que se va a dar un tiempo perentorio para los comerciantes mayoristas que tienen otro rubro, mas allá de la venta de pirotecnia, para retirar la mercadería del negocio y devolverla o darle otro destino que ellos elijan, pero deberán sacarla del ámbito de venta al público. Por otro la lado a los vendedores que son exclusivos de estas fechas se va a precintar y clausurar el comercio hasta pasada las fechas, para poder retirar a posteriori la mercadería, por supuesto que esto se va a realizar previa notificación a cada uno de los comerciantes”.

Resaltó por otra parte que “el mensaje es que la sociedad tiene que tener en cuenta que todo el mundo progresa y tenemos que estar acorde a este progreso si es que queremos una sociedad sana, tranquila y por lo cual tenemos en cuenta que se ha sancionado una ordenanza, mas allá que esté sujeta a discusión o no, sabemos que el Superior Tribunal de Justicia se expidió y quedó firme la ordenanza, no dando lugar al amparo presentado por los comerciantes. Por ello nosotros como autoridad de aplicación tenemos que actuar en conjunto con la municipalidad, colaborar y decirles a la sociedad que no inste al comerciante a que le venda, por favor que se abstenga”.

María Luz Contreras, en representación de la Asociación Civil Ser Animal, dijo que “se trató de una reunión muy positiva, en la que se coordinó realizar acciones conjuntas con la policía y la municipalidad para hacer cumplir la ordenanza vigente, por lo cual pedimos el compromiso y esperamos ver buenos resultados”.

Por otro lado, reflexionó que “el derecho a la salud y al ambiente sano es primero que el derecho comercial, por lo cual pedimos que pensemos en los demás y en los que se ven afectados por la pirotecnia, teniendo en cuenta que al tirar pirotecnia hay mucha gente que la pasa mal. Además a los comerciantes les decimos que tenemos y que debemos acomodarnos a esta sociedad que va evolucionando y tenemos que tratar cada día de ser mejores y pensar en los otros, entendiendo su postura pero que hoy en día hay muchas personas que sufren como también la misma fauna se ve afectada”.

