Más feliz que perro con dos colas: la foto de Buffa en la Bombonera

Se realizó la revisión médica, firmó contrato con el club de La Ribera y su imagen ya es viral en las redes.

Foto: Twitter @BocaJrsOficial

Julio Buffarini se realizó este miércoles por la mañana la revisión médica previa a su incorporación a Boca Juniors, y por la tarde firmó el contrato que lo ligará por tres años y medio con el club “xeneize”.

El lateral derecho empezó a cumplir con los estudios médicos correspondientes para transformarse esta semana en la segunda incorporación (la primera fue Ramón Ábila) de Boca para la temporada 2018, en la cual jugará la Copa Libertadores de América.

Buffarini señaló que se trata de “un paso muy importante para mi carrera, un desafío muy lindo, ojalá pueda estar a la altura. Me llega en un momento bueno en lo personal, si bien en el último mes y medio no me tocó tener la continuidad que venía teniendo. Pero ya está, ahora hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene”.

