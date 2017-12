Las frases más importantes de Cristina Kirchner, tras el pedido de desafuero del juez Bonadio

La ex Presidente dio una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación y arremetió contra el Gobierno.

Cristina Kirchner dio una conferencia de prensa después de conocerse que el juez federal Claudio Bonadio la procesó y pidió su desafuero en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.

Las frases más destacadas e importantes de la ex Presidente:

“El 10 de octubre citamos a una conferencia por lo absurda que era la citación para dar declaración. Hoy hemos conocido el procesamiento por traición a la Patria por la firma de aquel memorándum. Quiero recordar que se trata de un tratado internacional, no judicializable”.

“Acerca de la acusación de Bonadio, expresó: “Es una causa inventada sobre hechos que no existieron. Desde el punto de vista jurídico todo esto es un despropósito. Estas medidas no sólo violan el Estado de Derecho, sino que buscan un daño en la imagen y un daño político. No hay causa, no hay delito, no hay motivo. Bonadio lo sabe, el Gobierno lo sabe, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, también lo sabe”.

“Bonadio sostiene que los dos atentados terroristas son actos de guerra, porque es la única manera que encontró en su mundo para la figura de traición a la Patria. Entonces, asimila dos atentados terroristas a actos de guerra”.

“La Justicia funciona como un troll call center”.

“Quiero denunciar que esto es una gran cortina de humor que pretende intimidad, asustar, a la población y a la dirigencia política, social, sindical, a la gente en la calle que quiere manifestarse con la Prefectura o la Gendarmería. Intimidar y asustar para disciplinar. En un momento donde se están tratando normas y leyes que van a impactar”.

“Quieren tapar el hecho de que están fracasando las políticas económicas del gobierno. Este diciembre viene con tarifazos de luz y gas. La reforma previsional, la inflación”.

“Buscan intimidar, asustar, tapar y provocar. Quieren provocar una reacción política que pueda ser utilizada para la construcción de enemigos internos y cosas peligrosas para los argentinos”.

“No quieren que nuestra voz esté en el Senado. Pero le quiero decir a todos que no nos van a callar, que no nos van a disciplinar y tampoco nos vamos a dejar disciplinar”.

“Hago un llamado a la reacción serena, muy serena, a responder por la vía política este desvarío judicial. Nos acusan de traición a la Patria y es un insulto a la inteligencia de los argentinos. No creo que los argentinos, más allá de las políticas, crean que hayamos cometido tremendo delito”.

“Quiero decirle al Gobierno y al presidente Macri que la campaña electoral terminó en octubre y que Argentina necesita soluciones y respuestas a los angustiantes problemas que tienen hoy millones de argentinos. Los jubilados necesitan saber que sus haberes no van a ser disminuidos”.

“Ninguno de nuestros legisladores votó una ley que le quite beneficios a los jubilados o a los trabajadores. Siempre pedimos que levanten la mano para reconocer derechos”.

