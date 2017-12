Cambiemos pidió que se forme la comisión para tratar el desafuero de Cristina

Así lo confirmó en diálogo con la prensa acreditada en el Senado el jefe del interbloque Cambiemos, el radical Luis Naidenoff.

El bloque de senadores de Cambiemos pidió hoy que se constituya la Comisión de Asuntos Constitucionales para darle un “tratamiento sin dilaciones” al pedido de desafuero de la expresidenta Cristina Kirchner.

Luego de que se diera a conocer la integración de las comisiones de Presupuesto, de Acuerdos y de Economía Nacional, la bancada oficialista mantuvo una reunión en la que decidió solicitar formalmente que también se designen los miembros de Asuntos Constitucionales.

Así lo confirmó en diálogo con la prensa acreditada en el Senado el jefe del interbloque Cambiemos, el radical Luis Naidenoff, quien señaló que la intención del oficialismo es darle un “tratamiento sin dilaciones” al pedido de desafuero de la senadora por Buenos Aires que envió la semana pasada el juez federal Claudio Bonadio.

“Tenemos el convencimiento de que el Senado debe brindar el mensaje de que un tema como este requiere tratamiento inmediato y responsable”, sostuvo Naidenoff, al tiempo que indicó que el oficialismo solicitó ocho lugares de los 19 que hay en esa comisión.

La nota, a la que tuvo acceso NA, fue enviada a la Presidencia del Senado para solicitarle que “arbitre los mecanismos necesarios para constituir la Comisión de Asuntos Constitucionales”, lo cual deberá ser informado por la Secretaría Parlamentaria al resto de los bloques.

No obstante, las otras bancadas no tienen un plazo para enviar sus listas con los nombres de los senadores que las representarán en esa comisión, a no ser que la Secretaría Parlamentaria decida convocar formalmente al cuerpo para una fecha específica.

El pedido de desafuero de Cristina Kirchner ingresó al Senado el último jueves y ese día se abrió el plazo de 60 días para que la Comisión de Asuntos Constitucionales emita un dictamen sobre el tema.

Con o sin dictamen, el Senado tiene un plazo total de 180 días para analizar los argumentos del juez Bonadio en favor del desafuero y, finalmente, votar en el recinto a favor o en contra de la medida solicitada.

En tanto, el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que “no procede el desafuero si no hay sentencia firme” en contra de la expresidenta y ratificó así la doctrina que desde hace varios años viene aplicando con el caso de Carlos Menem.

El expresidente y senador por La Rioja tiene una condena en primera y segunda instancia por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador durante su mandato pero, al estar apelada la sentencia a la Corte Suprema, todavía no quedó firme.

Por esa razón el máximo tribunal le permitió al riojano ser candidato en las elecciones de octubre pasado y esa decisión judicial fue invocada por Pichetto al adelantar el rechazo de su bancada al desafuero de Cristina Kirchner.

El desafuero de un senador requiere la aprobación de una mayoría calificada de dos tercios de los presentes en el recinto, un número al que Cambiemos no llega por si solo.

