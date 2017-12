Barbie Vélez sobre su romance con su “hermano”: “No hay nada malo”

Luego de muchos rumores (y mucho negarlo), Barbie Vélez finalmente confirmó su romance con Lucas Rodríguez, hijo de Fabián Rodríguez, en una nota que dio la semana pasada a la revista Gente.

Barbie contó todos los detalles sobre esta nueva historia de amor: “Nació este año el romance, se fue dando como se va dando todo en la vida… De repente empezás a ver a alguien con otros ojos y se termina dando una relación”, indicó.

Y remarcó: “Estoy muy contenta y feliz. No era algo que me estaba guardando porque no me animaba, me lo estaba guardando porque sentía que necesitaba el momento indicado. Cada relación necesita su tiempo y su momento”.

Al ser consultada sobre qué la enamoró de Lucas, dijo: “Lo que me enamoró de él fue su bondad, su seguridad, su paz… Todo. Es una hermosa persona”.

En Twitter, la hija de Nazarena se quejó por cómo titulan la noticia del romance: “Estoy muy tranquila porque está muy lejos de ser mi hermanastro, nunca convivimos. No hay nada malo en lo que está ocurriendo, simplemente hay amor. Y la verdad que las críticas no las escucho, nunca las escuché, nunca fui fan de ver la tele cuando están hablando de mí. Es algo que no me interesa”, afirmó.

Fuente: Primicias Ya

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments