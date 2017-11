Una joven de 15 años pidió en una emotiva carta ser adoptada

“Quiero invitar amigos a mi casa, ahora no puedo porque me da vergüenza”, indicó la adolescente que busca una familia.

Una adolescente le envió una emotiva carta a una jueza de Mar del Plata en la que le pidió ser adoptada por una familia.

“Me llamo Lucía. Tengo 15 años. Desde los 6 años que vivo en distintos hogares que es mucho tiempo. Nada fue tan fácil para mi, pero quiero pensar que todo puede cambiar. Quiero tener una familia porque quiero que me den amor”, escribió la joven en la carta.

Y agregó: “Quiero poder invitar a mis amigos a mi casa, porque ahora no puedo invitarlos porque me da vergüenza decirles que vivo en un hogar. Me gusta escuchar música, me río mucho. Espero que una familia muy buena me quiera conocer”.

La adolescente le envió la carta a la jueza Clara Obligado, del Juzgado de Familia N°5 de Mar del Plata, quien este jueves contó en declaraciones al canal de noticias TN que la misiva que redactó Lucía fue motivada por el caso de un chico de 17 años que estuvo a punto de quedar afuera del sistema de adopción por estar cerca de alcanzar la mayoría de edad, pero que finalmente logró ser adoptado.

“Lucía lo merece. Quien la conozca enseguida se va a enamorar se ella. Es una bella persona, tiene toda la ansiedad de adolescente y una energía increíble”, indicó la jueza y agregó: “Nosotros somos voceros de sus necesidades, representamos su voz, lo peor que podemos hacer es no hacer, olvidarnos de ellos”.

Tras la carta de la adolescente, la Suprema Corte bonaerense autorizó la convocatoria pública para el trámite de adopción.

“Tenemos que unirnos para pensar que entre todos podemos buscar una familia para Lucía. Ella necesita esa mamá que le diga cómo seguir”, señaló la jueza.

Para todas aquellas personas que estén interesadas en contactarse con el Juzgado de Familias N°5 para averiguar por el trámite de adopción están disponibles los siguientes teléfonos: (0223) 4737585 ó (0223) 4763655.

Fuente: Noticias Argentinas

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comments

comments