Lanata, durísimo con Cristina: “Me da lástima, es una pobre mina con plata”

El periodista participó de Tiene La Palabra y dejó una dura definición sobre la expresidenta y el kirchnerismo.

El conductor de Periodismo Para Todos, Jorge Lanata, se convirtió hoy en el primer invitado del nuevo ciclo de Tiene la Palabra. El periodista aprovechó su participación para dejar una durísima definición sobre Cristina Kirchner y el futuro del kirchnerismo.

En un ping pong con Daniel Malnatti y Luciana Geuna, a Lanata le pidieron que compare a los dirigentes K con las imitaciones que hace en su programa de TV. “A veces me sorprende lo parecidos que son, muchas otras veces son una caricatura de la realidad, de eso se trata”, empezó.

Consultado sobre la conformación de la imitación de Máximo Kirchner, el periodista recordó la primera aparición pública del titular de La Cámpora en el estadio de Argentinos Jrs. “Me acuerdo que lo felicitaban porque había hablado, qué se yo, a mí no me pareció un mérito que un tipo de 40 años hable en público, porque se supone que uno a esa edad ya sabe hablar”, ironizó.

Cuando le preguntaron si consideraba a Cristina y Máximo como sus enemigos, el conductor replicó: “No, para nada, queda mal que diga esto pero a uno le gusta tener mejores enemigos y Cristina me da lástima. Me parece una pobre mina con plata que nunca va a lograr lo que busca”.

¿Qué busca? Lanata lo definió así: “Está desesperada por la historia y eso es algo que uno no se propone, son cosas que se dan. Y ella sabe que no lo va a lograr porque la historia te pasa, no es que vos le pasas a la historia”.

Otro de los puntos álgidos de la entrevista se dio cuando a Lanata le preguntaron por el futuro del kirchnerismo y los resonantes casos de corrupción. “No creo que todos los kirchneristas sean corruptos, tampoco son todos los policías corruptos, pero el problema que tienen los honestos es que no echaron a los corruptos, los culpo de no haberse diferenciado”, explicó.

Por eso, Lanata sostuvo que “los dirigentes honestos pueden seguir en tanto y en cuanto se diferencien, condenen la corrupción”.

