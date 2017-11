La peculiar historia del joven multimillonario dueño del estadio donde Argentina jugará contra Nigeria

Recomienda jugar el ajedrez como forma de adquirir el pensamiento lógico y tiene una réplica del pie izquierdo de Messi en oro.

“Cuando tenía 14 o 15 años y había perdido el interés en jugar al fútbol, comencé a estudiar y a jugar el ajedrez. Por cierto, lo hice bastante bien. En dos años me convertí en candidato a maestro, fui campeón de Sochi y me di cuenta de que había empezado a pensar de manera diferente. De repente sentí que los cursos escolares no sirven de nada (…) Por supuesto, se requiere conocimiento básico en todas las áreas. Pero los cursos que ayudan a las personas en la vida real también deben ser presentados. Creo que la lógica es algo que todos necesitan. El ajedrez, por cierto, es un muy buen modelo de juego de lógica. Me parece que la lógica se convirtió en un trampolín para todas mis actividades futuras”. La declaración corresponde a una entrevista brindada por Sergei Galitsky, un ciudadano ruso de 50 años que cuando tenía 27 fundó una empresa mediante la cual se convirtió en uno de los empresarios más ricos de su país (ndr: su fortuna se calcula en más de 6 mil millones de dólares) y en un caso de estudio en el mundo. Es, además, dueño del club Krasnodar FC en cuyo estadio jugará hoy la Argentina ante Nigeria en el segundo amistoso de preparación para el Mundial de Rusia 2018.

Sergei Arutyunyan, en rigor de su apellido real, nació en un suburbio de Sochi el 14 de agosto de 1967 y, a diferencia de lo que resulta habitual, tomó el apellido de su mujer, Viktoria Galitskaya, con quien tuvo a su única hija, Polina Galitskaya. Cuentan en su país que el padre de la novia se negaba a que su descendencia adoptara un apellido armenio y por eso insistió en que su futuro yerno adoptara su identidad. Cursó sus estudios en la Universidad Estatal de Kuban, uno de los centros científicos y educativos más grandes del sur de Rusia y ocupa en la actualidad el puesto 202 en el ránking de los máximos millonarios del planeta que realiza la revista Forbes.

Galitsky es un caso de estudio en el mundo. No hizo su fortuna en base a materias primas como podrían ser, en su país, en base a la explotación del petróleo u otros recursos naturales sino a partir de su primera tienda de supermercados y cosméticos llamada Magnit, a la que fundó en 1994, que luego se transformó en una impresionante cadena que hoy emplea a más de 165 mil trabajadores. La insignia de su empresa que hoy es la más grande en el rubro supermercados de Rusia es, casi como una paradoja, Precios siempre bajos.

En 2008, cuando ya era un mecenas, decidió fundar el Krasnodar FC, un club de fútbol que comenzó en la tercera división de Rusia cuando el presidente del país, Vladimir Putin,instó a los empresarios a instalarse en ese deporte, hasta entonces acostumbrado a que sus clubes fuesen sostenidos por las arcas públicas. En apenas cuatro años ascendió a la máxima categoría y en 2014 se clasificó por primera vez a la UEFA Europa League.

A diferencia de los empresarios de su país, que se instalan en Rusia y desde allí operan sus empresas y/o negocios, Galitsky decidió permanecer en Krasnodar para seguir de cerca las instancias deportivas de su equipo. Habita junto a su familia una propiedad donde por fuera de la casa principal hay otras ocho en una de las cuales vive su hija y en otra el entrenador de su equipo de fútbol, Igor Shalimov, que cuenta en su delegación de jugadores con cuatro sudamericanos: el ecuatoriano Cristian Ramírez, el brasileño Wanderson Maciel, el colombiano Ricardo Laborde y el uruguayo Mauricio Pereyra.

Allí, en el FC Krasnodar Stadium, escenario que en 2016 fue nominado como uno de los mejores del mundo por un jurado formado por cinco reconocidos arquitectos, jugará hoy la Selección Argentina el segundo amistoso en la tierra del próximo Mundial, Rusia 2018, algo que el propio Galitsky destacó en su cuenta de Twitter con la imagen de Lionel Messi, pese a que La Pulga no disputará hoy el amistoso con Nigeria luego de haber sido desafectado de la convocatoria tras la victoria ante el combinado local del pasado sábado, para favorecer su descanso.

Cuentan por lo bajo que el recinto, que si bien en un principio fue pensado para albergar partidos del Mundial de Rusia finalmente fue descartado debido a su escasa capacidad para una cita de la envergadura de una Copa del Mundo (casi 35 mil espectadores), en realidad habría quedado al margen de la cita ecuménica por la negativa de Sergei a prestarlo sin mayores argumentos que un contundente no. Caprichos sólo posibles para magnates que parece no ser el único: se sospecha que quedó en poder de Galitsky la réplica en oro puro del pie izquierdo de Lionel Messi creada por el artista japonés Ginza Tanaka que en 2015 salió a la venta por más de 5 millones de dólares.

