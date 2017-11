La mujer que criticó a la Armada y dijo que los tripulantes están muertos: “No necesito su plata mugrienta”

Se defendió de quienes la criticaron y dijeron que ella se declaró como “viuda” para cobrar el dinero de su marido, el cabo Germán Oscar Suárez.

Itatí Leguizamón, esposa de uno de los marinos que viajaba en el submarino ARA San Juan, quien denunció este lunes que familiares de algunos tripulantes intentaron agredirla por afirmar que los submarinistas “están muertos”, pasó por el aire de “Chiche 2018” (Crónica TV) y disparó: “Están manipulados psicológicamente. Los tienen aislados escuchando sólo lo que les dicen ahí (por la base naval de Mar del Plata)”.

Sin embargo, la esposa del sonarista santafesino y cabo primero de la Armada, Germán Oscar Suárez, sostuvo que otros familiares “son personas con un poquito más de análisis crítico, de razonamiento y piensan como yo”.

“No es para mal, me hacen quedar como un monstruo y no es así. Hacemos nuestro duelo, pero entendemos la realidad. Ya está todo dicho, no sé que más decirles. Es tomar de tonto a las personas”, consideró Leguizamón.

Por otro lado, aseguró que la postura que tomó con respecto al caso -cabe recordar que la mujer ya afirmó ante la prensa que se considera “viuda”- es la que su marido hubiese querido que adopte: “No es por no tener fe. Somos recontra creyentes. Es la forma en la que él hubiera querido que vea la vida. La teníamos re contra clara a la posibilidad de la muerte”.

Cuando le preguntaron por las cuentas bancarias de los tripulantes, de las que en primera instancia se dijo que fueron cerradas, la esposa de Suárez disparó: “No necesito su plata mugrienta. Yo tengo mi trabajo. Mi marido gana 23 mil pesos”.

