La esperanza de la familia de Fernando Villareal, el teniente del submarino ARA San Juan: Entre hoy y mañana creemos que va a haber novedades

Fernando Vicente Villarreal es Teniente de navío y uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan que se encuentra desaparecido desde el miércoles a las 7:30 de la mañana, cuando se dio el último contacto con tierra.

El submarino partió el lunes 13 de noviembre desde Ushuaia hacia Mar del Plata, donde los padres de Fernando, María Rosa y Jorge lo están esperando.

“Nos enteramos porque hay un protocolo en el que llaman a los familiares y una vez que hablaron a mi nuera, ella se comunicó con nosotros, que igualmente teníamos previsto viajar para esperarlo porque es nuestra rutina”, comentó Jorge en diálogo con este portal.

En total, buscan al San Juan 29 aviones (este martes arribó a Comodoro Rivadavia el C-5, la avioneta militar más grande de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos), 17 embarcaciones locales y cinco navíos extranjeros.

“Nosotros ahora estamos más optimistas por el clima, que mejoró mucho. Hay que tratar que puedan trabajar bien y el apoyo internacional motiva. Hay elementos que nosotros no tenemos, eso favorece más a la búsqueda. Se agregaron buques y aviones que son más experimentados”, agregó quien trabajase en la Armada durante casi 40 años.

Y esperanzado, agregó: “Entre hoy y mañana creemos que va a haber novedades”.

Ni María Rosa ni Jorge pudieron reunirse con Mauricio Macri cuando visitó la base, ya que están hospedados en la casa de su hijo, que vive en Mar del Plata, junto a su nuera y su nieta. “El resto de los familiares estaban positivos porque fue el Presidente a verlos”, manifestó.

Jorge contó a este portal que generalmente se prevén provisiones para dos días más después de la fecha de amarre y un porcentaje más, por cualquier eventualidad, lo que los deja tranquilos y optimistas para que el submarino aparezca. “Si no sabemos nada, lo tomo como positivo, tratamos de ver la parte positiva, como sabemos que trabajan abajo”, destacó.

El orgullo familiar

Una semana antes de la desaparición, los tripulantes se encontraban en Ushuaia, lugar donde Fernando creció e hizo gran parte de la escuela primaria. Desde allí, el Teniente de navío llamó a sus padres emocionado.

“Recordó los lugares donde íbamos cuando vivíamos ahí, nos mandaba fotos de lugares que frecuentábamos, como el correo, los museos. Estaba muy contento y motivado”, dijo emocionado Jorge.

Fernando es “muy solidario, muy altruista, respetuoso, cada vez que alguien necesita ayuda él se lo brinda”, lo describe. “Estamos muy orgullosos por como es él, tiene los valores que tratamos de materializarle”, manifestó contento su padre.

Este lunes, el matrimonio se dedicó a cambiar un poco de aire y caminar por la costanera, para respirar. “Estando fuera de la base nos permite pensar de otra manera, hay que salir de eso”, contó.

El apoyo entre María Rosa y Jorge es mutuo, aunque como ex marino también le toca otra parte importante. “Yo estoy formado de esa manera, trato de sobrellevar la situación y que no se llegue a un extremo, de llevar la calma. Por ahí ahora estoy entero y una vez que se solucione todo me agarra otra cosa, estoy con mucha esperanza y optimismo”, confió él.

Como último requerimiento, pidió a todos que nos “unamos en cadena de oración para que haya una pronta recuperación de nuestros 44 hermanos”.

