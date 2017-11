Facundo Moyano habló de su relación con Nicole y Susana

El diputado del Frente Renovador respondió con humor y picardía a la pregunta de Mirtha: “Dijeron que hacían un operativo secreto con el chofer para que no se enterara Nicole”, afirmó.

Facundo Moyano desmintió que se vea a escondidas con Susana Giménez: “Le mando un saludo grande”.

Su rol de diputado del Frente Renovador y presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara Baja suponía, a priori, muchos temas que hacen a la coyuntura política para tocar con Facundo Moyano (32) en la mesa de Mirtha Legrand.

Sin embargo, más allá que la agenda política estuvo tratada, la diva no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarle por su relación con Nicole Neumann (36) y Susana Giménez.

“Yo lo que quiero es preguntarle otra cosa a Facundo, todo esto no me interesa. Él sabe qué quiero preguntarle, bueno, hay mucha gente que está pensando, ¿saldrá con Nicole, saldrá?”, lo interrogó la conductora.

“Sí, claro”, respondió el dirigente político.

“¿Lo blanqueaste dónde, en España?”, insistió Mirtha. “No, bueno, no fue la intención, tampoco es que se hace algo para blanquear”, contestó Moyano.

“¿Vos fuiste a comer con Susana Giménez?”, cambió el eje la conductora.

“No, le mando un saludo grande a Susana, tenemos que organizar un partido de truco. Jugamos, más allá de lo que se dice, un solo partido en la vida con Susana”, dijo Facundo, desviando el eje de la consulta.

“Que le encanta aparte, se divierte mucho y juega muy bien”, aportó Teté Coustarot (67), también presente en la mesa. “Es todo un mito ya, parece que vas todas las semanas”, agregó Nancy Pazos (48), otra de las invitadas.

“Dijeron que hacían un operativo secreto con el chofer para que no se enterara Nicole, no sé qué, pero bueno. Y yo hablé con el medio y me dijo no, tenemos la información. ¿Dónde?, le digo, no, bueno, nada”, dijo él.

“¿Lo desmentís Facundito?”, preguntó Mirtha.

“Ya no desmiento nada. Si desmiento qué, que soy amigo de Susana, sí, soy amigo”, respondió Moyano.

“Yo sabés que a Facundo recién lo conozco, así que no me podés preguntar nada porque no sé nada, leo las revistas nada más. ¿Vos fuiste a comer con Susana?”, intervino Teté, gran amiga de Susana, aportando un toque de humor.

“Nunca me invitó a comer a la casa, nunca comí en la casa de Susana”, afirmó uno de los hijos del dirigente camionero.

“¿No conocés la casa?”, le preguntó Mirtha, sorprendida.

“Sí, conozco la casa, pero nunca me invitó a comer”, cerro él.

